Die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth bie­tet am Mon­tag, 17. April, einen Work­shop an, der sich an Inter­es­sier­te rich­tet, die ihre beruf­li­chen Zie­le defi­nie­ren und wei­ter­ent­wickeln möch­ten. LEGO® Serious Play® ist ein mode­rier­ter Pro­zess, bei dem krea­ti­ve Denk­pro­zes­se akti­viert wer­den. Die LEGO® Stei­ne wer­den dabei zu einem 3D-Drucker der eige­nen Gedan­ken. Die ver­schie­de­nen, von den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern selbst gebau­ten Model­le wer­den geteilt und reflek­tiert. Durch geziel­te Fra­ge­stel­lun­gen und den wert­schät­zen­den Aus­tausch gelangt man zu neu­en Erkennt­nis­sen und bekommt wert­vol­len Input und Feed­back. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung ist bis Don­ners­tag, 6. April, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de möglich.