Natur­be­geg­nun­gen 2023 – Neu­es Füh­rungs­pro­gramm des Natur­parks Steigerwald

Das Ver­an­stal­tungs­pro­gramm 2023 der Ran­ger im Natur­park Stei­ger­wald ist erschie­nen. Die Bro­schü­re „Natur­be­geg­nun­gen 2023“ ent­hält Ter­mi­ne zu Füh­run­gen, Wan­de­run­gen und wei­te­ren natur­be­zo­ge­nen Ver­an­stal­tun­gen quer durch den Natur­park Stei­ger­wald. Das viel­fäl­ti­ge Ange­bot reicht von einer ent­span­nen­den Fei­er­abend­run­de am San­der Alt­main, über die Buchen­wäl­der rund um Ebrach, eine Schatz­su­che für Fami­li­en rund um Markt Bib­art bis hin zu kuli­na­ri­schen Wan­de­run­gen zum The­ma Wein in Din­gols­hau­sen oder zum Kul­tur­gut der Hut­zeln in Fat­schen­brunn. Die Natur­park-Ran­ger sind das Jahr hin­durch auch mit Infor­ma­ti­ons­stän­den an Ver­an­stal­tun­gen wie dem Zabel­stein­fest oder dem Regio­nal­markt am Baum­wip­fel­pfad betei­ligt. Am 18. Juni 2023 fin­det als über­grei­fen­der Ter­min im gan­zen Natur­park-Gebiet der Natur­park-Tag statt.

Die in der Bro­schü­re ent­hal­te­nen Ver­an­stal­tun­gen wer­den zum Groß­teil von den Natur­park-Ran­gern Alex­an­dra Kell­ner, Lilia­ne Irle und Lucy Fleisch­hau­er geführt oder beglei­tet. Bereits seit 2019 wird die Arbeit des Natur­parks durch Ran­ger erwei­tert. Öffent­lich­keits­ar­beit, Sen­si­bi­li­sie­rung für schüt­zens­wer­te Natur und die Wis­sens­ver­mitt­lung über den Natur­park gehö­ren zu wich­ti­gen Auf­ga­ben der Natur­park-Ran­ger. Die Bro­schü­re „Natur­be­geg­nun­gen“ kann ab sofort beim Natur­park Stei­ger­wald ange­for­dert oder unter www​.stei​ger​wald​-natur​park​.de her­un­ter­ge­la­den wer­den, sie liegt auch in vie­len Gemein­den und Tou­rist Infor­ma­tio­nen im Stei­ger­wald aus.

Ein Aus­blick auf die kom­men­den Führungsangebote

Fami­li­en-Wan­de­rung im Biber­re­vier – „Span­nen­des im Biber­re­vier“ am 22.04.2023, um 15:00 Uhr

Natur­park-Ran­ger Alex­an­dra Kell­ner und Moni Nunn, Bio­lo­gin und Natur­päd­ago­gin, bie­ten eine unter­halt­sa­me Tour durchs Biber­re­vier an. Die klei­ne Wan­de­rung ist für Fami­li­en geeig­net und zeigt die Lebens­wei­se der Biber und sei­ne Mit­be­woh­ner im Biber­re­vier. Die Tour fin­det im Land­kreis Neu­stadt a.d.Aisch-Bad Winds­heim statt, der genaue Treff­punkt wird noch bekannt gegeben.

Wie­sen, Was­ser, Wein – Ran­ger-Füh­rung und Wein­ver­ko­stung in Din­gols­hau­esn am 06.05.2023, um 14:00 Uhr

Zusam­men mit dem Win­zer Flo­ri­an Loos und Ran­ger Lilia­ne Irle führt die ca. 8 km lan­ge Wan­de­rung auf Feld- und Wie­sen­we­gen ent­lang der Vol­kach und durch Wein­ber­ge. Die Teilnehmer*innen kön­nen aus­ge­wähl­te Wei­ne pro­bie­ren und ler­nen Wis­sens­wer­tes über Wein, Kul­tur und Natur des Natur­parks Stei­ger­wald. Treff­punkt ist am Wein­gut Loos, Haupt­stra­ße 33 in Dingolshausen.

Um Anmel­dung unter Tel. 09161/92–1523 oder info@​steigerwald-​naturpark.​de wird gebeten.

Wei­te­re Infos: https://​www​.stei​ger​wald​-natur​park​.de/