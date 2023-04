Baye­ri­sche Junio­ren for­dern Inter­na­tio­na­le Mei­ster heraus

In Rosen­heim fin­det Anfang April wie­der ein Spit­zen­tur­nier im Schach statt. Sechs baye­ri­sche Nach­wuchs­spie­ler for­dern rou­ti­nier­te Mei­ster ihres Fachs her­aus, um eine Norm zum inter­na­tio­na­len Mei­ster zu erkämp­fen. Die­ser Titel ist die Vor­stu­fe zum bekann­ten Großmeistertitel.

Die Mei­ster­rie­ge wird ange­führt von dem ukrai­ni­schen Inter­na­tio­na­len Mei­ster (IM) Yev­he­nii Yeli­si­eiev (Noris Tar­rasch Nürn­berg) und dem für MSA Zug­zwang Mün­chen spie­len­den Rosen­hei­mer IM Robert Zysk. Der drit­te für die Norm­er­fül­lung erfor­der­li­che Titel­trä­ger ist der jun­ge Inder Soham Das, der in Mün­chen stu­diert und das Spit­zen­brett des SK Tar­rasch Mün­chen inne hat.

Das Feld der Nor­men­kan­di­da­ten füh­ren der amtie­ren­de Deut­sche Mei­ster, der erst 14 jäh­ri­ge Leo­nar­do Costa (Münch­ner SC 1836) und die Frau­en-Groß­mei­ste­rin (WGM) Jana Schnei­der (Bava­ria Regens­burg), die im ver­gan­ge­nen Jahr bei der Schach­olym­pia­de in Chen­nai (Indi­en) als Mit­glied der deut­schen Frau­en-Natio­nal­mann­schaft eine Gold­me­dail­le für die beste Brett­lei­stung hol­te, an.

Fast noch stär­ker ein­zu­schät­zen sind der amtie­ren­de Baye­ri­sche Mei­ster Lukas Schulz (SC Erlan­gen) und Tobi­as Kolb, Deut­scher U16-Vize­mei­ster 2020, aus Bam­berg. Kom­plet­tiert wird das Teil­neh­mer­feld vom Schwei­zer FIDE-Mei­ster (FM) Igor Schle­gel, dem Regens­bur­ger FM Ced­ric Ober­ho­fer und Petro Loh­vi­nov (SK Mün­chen Südost).

Gespielt wird vom 3. – 10. April 2023 im Gast­haus Höhen­stei­ger in Rosen­heim Western­dorf St. Peter jeweils um 15 Uhr, die am Kar­sams­tag, den 8.4.2023, wird um 9 und um 15 Uhr eine Dop­pel­run­de gespielt. Die Schluss­run­de ist für Mon­tag, den 10.4.2023 um 12 Uhr vor­ge­se­hen. Das Tur­nier wird gelei­tet vom Inter­na­tio­na­len Schieds­rich­ter Mick­a­el Pouchon (Rosen­heim) und dem 2. Spiel­lei­ter des Baye­ri­schen Schach­bun­des, Simon Pern­peint­ner (Kel­heim).