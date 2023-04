Der Ver­ein „kunst & musik im Schloß­park Unter­lein­lei­ter e.V.“ hielt im Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses sei­ne Jah­res­haupt­ver­samm­lung ab. 1. Vor­sit­zen­der Edu­ard Nöth begrüß­te die anwe­sen­den Mit­glie­der sowie den 2. Bür­ger­mei­ster Hol­ger Strehl als Ver­tre­ter der Gemein­de. Zu Beginn dank­te Edu­ard Nöth dem Eigen­tü­mer des Schloß­parks, Herrn Lud­wig Flecken­stein, für die her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit mit dem Ver­ein und die kosten­lo­se Bereit­stel­lung des Parks für alle Ver­an­stal­tun­gen sowie die Unter­stüt­zung durch sein Per­so­nal. Mit Blick auf die abge­lau­fe­ne Kon­zert­sai­son 2022 konn­te der Vor­sit­zen­de fest­stel­len, dass alle geplan­ten Kon­zer­te bei sehr gutem Besuch und herr­li­chem Wet­ter auf der Wald­wie­se des Parks abge­hal­ten wer­den konn­ten. Auf Wunsch des Eigen­tü­mers spiel­te auch die Blas­ka­pel­le Unter­lein­lei­ter-Dürr­brunn erst­mals am Tag des Offe­nen Parks im Sep­tem­ber. Erfreut und dank­bar nahm der gesam­te Vor­stand die Aus­zeich­nung des Kul­tur­ver­eins „kunst & musik“ mit dem Kul­tur­preis des Land­krei­ses Forch­heim für sei­ne über 20-jäh­ri­ge ehren­amt­li­che Arbeit zur Berei­che­rung des kul­tu­rel­len Lebens im Land­kreis ent­ge­gen und sah dar­in den Auf­trag, die­sen Weg weiterzugehen.

Schatz­mei­ster und Geschäfts­füh­rer Hel­muth Ochs konn­te von geord­ne­ten Finan­zen berich­ten und ver­wies dar­auf, dass sich der Ver­ein nach­wie­vor selbst tra­ge und ohne jeg­li­che staat­li­che För­de­rung hoch­wer­ti­ge Kul­tur im Schloß­park anbie­te. Bei der Vor­stel­lung des Jah­res­pro­gramms 2023, das in einem Ver­an­stal­tungs­fly­er zusam­men­ge­fasst ist, erläu­ter­te Hel­muth Ochs, dass 2023 wie üblich wie­der 4 Kon­zer­te, zwei mit Strei­chern und zwei mit Blä­sern, statt­fin­den. Hin­zu kommt ein Kin­der­thea­ter mit dem Ensem­ble des Frk. Thea­ter­som­mers. Am Sams­tag, 22. Juli 23, um 11.00 Uhr kommt das „Schätz­chen der Pira­tin“ von Hei­ner Kond­schack zur Aufführung.

Das Eröff­nungs­kon­zert der Sai­son 2023 gestal­tet Karl­heinz Busch mit dem Bam­ber­ger Streich­quar­tett und dem Solo-Kla­ri­net­ti­sten der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker Gün­ther Forst­mai­er am Sams­tag, 24. Juni 2023, um 16.00 Uhr auf der Wald­wie­se. „Musik für die See­le – ein Som­me­n­achts­traum“ steht auf dem Pro­gramm. Eine bun­te Rei­se in die Welt der Blech­blä­ser­mu­sik unter dem Mot­to „frisch-frän­kisch-frei“ prä­sen­tiert am Sams­tag, 8. Juli, um 17.00 Uhr das „Blech­Qua­drat“ . Am Sams­tag, 22. Juli 2023 um 17.00 Uhr wird das „Sax­ses­si­on Damen – Quar­tett“ mit Saxo­phon­klän­gen von New York bis Bue­nos Aures unter dem Titel „Sax in the City“ das Publi­kum in Schwung brin­gen. Den Abschluss der dies­jäh­ri­gen Kon­zert­rei­he wird am Samstag,29. Juli um 17.00 Uhr das Eli­sen-Quar­tett mit Quar­tett­mu­sik für einen lau­schi­gen Som­mer­abend mit Wer­ken von Hän­del, Haydn, Dvo­r­ak , Piaz­zo­la u.a . gestalten.

Wie Ermu­te Knau­er, die Ver­bin­dungs­frau des Ver­eins zum Schloß­be­sit­zer, mit­teil­te fin­den am Sonn­tag, 30. Juli 23, und am Sonn­tag, 10. Sep­tem­ber 23, jeweils von 13.00 Uhr – 18.00 Uhr Tage des „Offe­nen Parks“ statt. Es besteht für die Bevöl­ke­rung die Mög­lich­keit, den ca. 17 ha gro­ßen Schloß­park, der als Barock­gar­ten ange­legt, vom vor­ma­li­gen Besit­zer rekon­stru­iert und mit zahl­rei­chen zumeist moder­nen Kunst­wer­ken bestückt wur­de, zu besu­chen. An bei­den Tagen bie­tet das Kir­chen – Café den Gästen Gele­gen­heit zur Einkehr.