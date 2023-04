Wie kann die Inklu­si­on von Men­schen mit Behin­de­rung noch bes­ser gelin­gen und wel­che Hür­den haben Ein­rich­tun­gen wie die Lebens­hil­fe immer noch zu bewäl­ti­gen, um eine bedarfs­ge­rech­te Unter­stüt­zung und Betreu­ung von Men­schen mit Behin­de­rung zu gewähr­lei­sten? Um Ant­wor­ten auf die­se Fra­gen zu dis­ku­tie­ren und sich ein Bild von einer der hie­si­gen Ein­rich­tung zu machen, besuch­te Swan­ti Brä­s­ecke-Bartsch, Grü­ne Direkt­kan­di­da­tin für die Land­tags­wahl, zusam­men mit dem Hofer Listen­kan­di­dat für die Bezirks­wahl Mat­thi­as För­ster die Hoch­frän­ki­schen Werk­stät­ten in Hof. Emp­fan­gen wur­den bei­de von Sieg­fried Won­sack (Geschäfts­füh­rer Lebens­hil­fe e. V.), Franz Mül­ler (Lei­ter Hoch­frän­ki­sche Werk­stät­ten), Chri­sti­an Lan­ge (Zweig­stel­len­lei­ter) und Wer­ner Apfel­ba­cher (Sozi­al­dienst), die sich knapp drei Stun­den für eine Füh­rung sowie anschlie­ßen­de Dis­kus­si­on Zeit nahmen.

Ziel des Ter­mins war es, einen viel­fäl­ti­gen Ein­blick in die Arbeit der Beschäf­tig­ten der Lebens­hil­fe zu erhal­ten sowie den Werk­stattall­tag der hier betreu­ten Men­schen ken­nen­zu­ler­nen. Die Hoch­frän­ki­schen Werk­stät­ten sind aner­kann­te Ein­rich­tun­gen zur Reha­bi­li­ta­ti­on und Inklu­si­on von Men­schen mit psy­chi­scher Beein­träch­ti­gung sowie gei­sti­ger Behin­de­rung. Rund 100 enga­gier­te Mit­ar­bei­ter betreu­en ins­ge­samt 500 Beschäf­tig­te bei der Vor­be­rei­tung auf eine Tätig­keit im frei­en Arbeits­markt sowie bei der bedarfs­ge­rech­ten und indi­vi­du­ell abge­stimm­ten Durch­füh­rung von hand­werk­li­chen und krea­ti­ven Tätig­kei­ten. Die bei­den Kan­di­die­ren­den erhiel­ten Ein­blick in ver­schie­de­ne Arbeits­grup­pen sowie deren Tätig­keits­um­fang und kamen sowohl mit den Betreu­ern als auch den Beschäf­tig­ten ins Gespräch. Hier­bei wur­de deut­lich, wie unter­schied­lich die zumut­ba­re Arbeit für die ein­zel­nen Beschäf­tig­ten gestal­tet wer­den muss, um den Ein­zel­nen weder zu über- noch zu unter­for­dern. Die Tätig­keit in den Werk­stät­ten ist dabei aber kei­ne Arbeits­be­schaf­fungs­maß­nah­me – die Beschäf­tig­ten ver­rich­ten eine sinn­stif­ten­de Tätig­keit und über­neh­men unter ande­rem Arbeits­schrit­te im Rah­men der Mon­ta­ge, Kon­fek­tio­nie­rung oder Ver­packung von Produkten.