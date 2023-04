Ohne den För­der­ver­ein Frei­bad Wai­schen­feld gäbe es das schö­ne und roman­tisch gele­ge­ne städ­ti­sche Frei­bad direkt an der Wie­sent gele­gen wahr­schein­lich nicht mehr. Nun hielt der Ver­ein mit aktu­ell 108 Mit­glie­dern Rück­blick und Aus­schau wäh­rend sei­ner Haupt­ver­samm­lung in der Vor­sit­zen­der Jens Maucks zahl­rei­che Mit­glie­der begrü­ßen konnte.

Dar­un­ter auch Bür­ger­mei­ster Tho­mas Theim (CSU) und die Stadt­rä­te Uwe Dressel, der auch Ver­eins­kas­sier ist, Ste­fan Pol­ster, fest­an­ge­stell­ter Bade­mei­ster der Stadt und Jür­gen Spes­sert, der das Bad­ca­fe´ betreibt. Der Mit­glie­der­stand des Ver­eins sei in den letz­ten Jah­ren mode­rat gewach­sen, berich­te­te Mauksch, der dann auf die zahl­rei­chen Akti­vi­tä­ten des För­der­ver­eins im ver­gan­ge­nen Jahr ein­ging. Ins­be­son­de­re hob er aus­drück­lich den Bau der E‑Bike-Lade­sta­tio­nen ein­schließ­lich Fahr­rad­stän­de­ren sowie Lade­sta­tio­nen in eini­gen Schließ­fä­chern, den Rück­schnitt der Hecke am Besu­cher­park­platz und im Frei­bad, den Bau einer Son­nen­ter­ras­se direkt am Schwim­mer­becken, sowie die dazu­ge­hö­ri­ge Umklei­de­ka­bi­ne her­vor. Kas­sier Uwe Dressel konn­te Posi­ti­ves berich­ten. So konn­te trotz der viel­fäl­ti­gen Akti­vi­tä­ten und einer Inve­sti­ti­ons­sum­me von über 37.000 Euro der Kas­sen­stand zum Jah­res­en­de sogar noch leicht erhöht wer­den, als dies noch am Jah­res­an­fang 2022 der Fall war. Dies wur­de ins­be­son­de­re durch Zuwen­dun­gen der inte­grier­ten Ent­wick­lungs­ge­sell­schaft (ILE) Rund um die Neu­bürg-Frän­ki­sche Schweiz, der Stadt Wai­schen­feld, der Mit­glie­der­bei­trä­ge, des Über­schus­ses aus der Bewir­tung der 900-Jahr­fei­er zur ersten urkund­li­chen Erwäh­nung von Wai­schen­feld und durch Spen­den an den Ver­ein mög­lich. Die Neu­wah­len der Vor­stand­schaft, die Bür­ger­mei­ster Thiem lei­te­te, erga­ben kei­ne gro­ßen Ver­än­de­run­gen. Bestä­tigt wur­den Jens Mauksch als Ver­eins­chef, Kas­sier Uwe Dressel, Schrift­füh­rer Frank Töp­fer, Bei­sit­zer Robert Weiß sowie die Kas­sen­prü­fer Eli­sa­beth Pschorn und Ste­phan Kel­ler. Neu in die Vor­stand­schaft gewählt wur­den als künf­ti­ger Zwei­ter Vor­sit­zen­der Peter Weiß sowie als Bei­sit­ze­rin Chri­sta Richter.Für die­ses Jahr kün­dig­te Mauksch als Neue­run­gen im Bad an dass der För­der­ver­ein Defi­bril­la­tor für den Innen­be­reich des Schwimm­bads anschaf­fen wird. Wei­ter­hin sol­len auf der im ver­gan­ge­nen Jahr her­ge­stell­ten Son­nen­ter­ras­se Son­nen­se­gel und fest ver­an­ker­te Son­nen­schir­me ange­bracht, sowie der Flur­be­reich saniert und in freund­li­chen Far­ben gestri­chen wer­den. Außer­dem betei­ligt sich der För­der­ver­ein am Aus­tausch des Zau­nes ent­lang des Wan­der­wegs mit einem Zuschuss in Höhe von 4000 Euro.