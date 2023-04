Die Klei­der­kam­mer des BRK-Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels führt im April eine Aus­ga­be für hilfs­be­dürf­ti­ge Men­schen aus dem Land­kreis Lich­ten­fels durch. Am Freitag,…

Klei­der­aus­ga­be für Kin­der, Jugend­li­che und Erwach­se­ne in Lich­ten­fels

Eine Ein­füh­rung in die Voll­wert­er­näh­rung bie­tet die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main im Rah­men einer Ver­an­stal­tung mit der Referentin…

„Ein­füh­rung in die Voll­wert­er­näh­rung“ – Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main lädt ein

Land­kreis Lich­ten­fels: Krea­tiv­kurs für Kin­der in Weis­main

Die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main bie­tet in den Oster­fe­ri­en am Mitt­woch, 5. April 2023, einen Krea­tiv­kurs für Kinder…