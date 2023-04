UBT Future Ener­gy Lab Wun­sie­del GmbH gegründet

Der Wun­sied­ler Weg Ener­gie ist wie­der einen Schritt wei­ter. Die SWW Wun­sie­del GmbH und die Uni­ver­si­tät Bay­reuth haben am Mon­tag die UBT Future Ener­gy Lab Wun­sie­del GmbH gegründet.

„Ich bin froh, dass wir nach mona­te­la­gen Vor­be­rei­tun­gen jetzt gemein­sam die Außen­stel­le der Uni­ver­si­tät Bay­reuth in Wun­sie­del auf dem Weg brin­gen. Die Ent­wick­lung Wun­sie­dels als For­schungs­stand­ort der Uni Bay­reuth ist eine gro­ße Chan­ce für unse­re Stadt und ein Motor für Gewer­be, Wirt­schaft und Immo­bi­li­en!“, freut sich Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahovnik.

Die GmbH ver­folgt den Zweck der Eta­blie­rung und Unter­stüt­zung des TAZ Wun­sie­del (Tech­no­lo­gie Anwen­der­zen­trum) mit­hil­fe der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Ziel ist, die Ener­gie­zu­kunft aktiv zu gestal­ten und dadurch Wirt­schaft und Kom­mu­nen zu stär­ken. Zudem zeich­net die GmbH für die Fort- und Wei­ter­bil­dung von Fach­kräf­ten im Ener­gie­be­reich verantwortlich.

Den Start­schuss zur Grün­dung des Future Ener­gy Lab hat­te Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder bei sei­nem Besuch im Juni 2022 gege­ben. Bei der Eröff­nung der Was­ser­stoff- Elek­tro­ly­se WUN H2 sicher­te er schließ­lich eine finan­zi­el­le Betei­li­gung des Frei­staa­tes in Höhe von 15,5 Mil­lio­nen Euro für das Vor­ha­ben zu.

„Wun­sie­del ist bei der Umset­zung der Ener­gie­wen­de und den Tech­no­lo­gien zur Dekar­bo­ni­sie­rung deutsch­land­weit Spit­ze. Es ist ein groß­ar­ti­ges Signal unse­res Mini­ster­prä­si­den­ten Mar­kus Söder, das er mit der Errich­tung des Future Ener­gy Lab gesetzt hat. Damit wird Wun­sie­del ein For­schungs­stand­ort der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und Außen­stel­le der Lan­des­agen­tur für Ener­gie und Kli­ma­schutz. In der Zukunft wird die Ener­gie­ver­sor­gung der Regi­on beson­ders wett­be­werbs­fä­hig, sicher und bezahl­bar sein. Unser näch­stes gro­ßes Ziel ist die Umstel­lung der ener­gie­in­ten­si­ven Porzellan‑, Keramik‑, Glas- und Tex­til­in­du­strie von fos­si­len Ener­gien auf Wun­sied­ler Was­ser­stoff, syn­the­ti­sche Gase, E‑Fuels und ande­re erneu­er­ba­re Ener­gie­trä­ger“, so Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Mar­tin Schöffel.

„Die heu­te gegrün­de­te GmbH ist der Brücken­kopf für die Ent­wick­lung eines Tech­no­lo­gie Anwen­der­zen­trums der Uni­ver­si­tät in Wun­sie­del. Sie ver­folgt zunächst eine wich­ti­ge Funk­ti­on beim Auf­bau der For­schung und wird in Zukunft neben dem TAZ wei­ter bestehen, ins­be­son­de­re um die Betei­li­gung der Wirt­schaft und Dritt­mit­tel­ak­qui­se zu fokus­sie­ren“, so Prof. Dr. Ste­fan Leib­le, Prä­si­dent der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

„Das Future Ener­gy Lab ist ein rie­si­ger Mei­len­stein für den Wun­sied­ler Weg Ener­gie und dar­über hin­aus für die Ent­wick­lung der Ener­gie­zu­kunft lan­des­weit. Wir lei­sten damit einen star­ken Bei­trag zur Ener­gie­ver­sor­gung unse­rer Regi­on und sind in der Lage, unse­re Erkennt­nis­se für Kom­mu­nen und Unter­neh­men in ganz Bay­ern nutz­bar zu machen“, erläu­tert Mar­co Kras­ser, Geschäfts­füh­rer der SWW Wun­sie­del GmbH.

„Für den Land­kreis Wun­sie­del ist es ein gro­ßer Glücks­fall, dass neben der Staat­li­chen Fach­schu­le für Pro­dukt­de­sign in Selb nun in Wun­sie­del ein zwei­ter For­schungs­ort errich­tet wird. Ich bin froh über die star­ke Gemein­schafts­lei­stung zwi­schen Kom­mu­ne, Frei­staat und Uni­ver­si­tät“, so Land­rat Peter Berek.

Aktu­ell lau­fen die Abbruch­ar­bei­ten des ehe­ma­li­gen Ung­laub-Are­als. Hier sol­len in Zukunft neben der Tal­sta­ti­on der Lui­sen­burg-Fest­spie­le Räum­lich­kei­ten für die For­schungs­ar­bei­ten der Wis­sen­schaft­ler und Wis­sen­schaft­le­rin­nen des Future Ener­gy Lab entstehen.