Zum 1. April tritt nach 47 Jah­ren segens­rei­chem Wir­ken die Lei­te­rin des Kin­der­gar­tens Stepp­ach Inge Steckli­na­Sep­pel in den Ruhe­stand. Gene­ra­tio­nen von Kin­dern hat sie in Stepp­ach geprägt. Der Kin­der­gar­ten wur­de durch ihr Wir­ken zu dem, was er heu­te ist.

Der Eltern­bei­rat und der Kir­chen­vor­stand Stepp­ach laden des­we­gen zum Ver­ab­schie­dungs­fest am 1. April um 11 Uhr in den Gar­ten des Kin­der­gar­tens ein. Alle sind ein­ge­la­den, vor allem alle ehe­ma­li­gen Kin­der­gar­ten­kin­der von Frau Steckli­na-Sep­pel. Die­se vor­ma­li­gen Kin­der­gar­ten­kin­der wer­den gebe­ten pünkt­lich um 11 Uhr für eine Akti­on zu erscheinen!

Für Geträn­ke und Ver­pfle­gung beim Fest ist gesorgt. Um Spen­den wird gebe­ten. Die offi­zi­el­le Fei­er mit den gela­de­nen Gästen wird vor­her in den Räu­men des Kin­der­gar­tens statt­fin­den. Ab 11 Uhr besteht dann die Mög­lich­keit beim Fest per­sön­lich Frau Inge Steckli­na-Sep­pel zu gratulieren.