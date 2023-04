Auf Podest­plät­zen been­de­ten die bei­den Mann­schaf­ten der SpVgg Reuth eine her­vor­ra­gen­de Liga­sai­son 2022/2023.

Die Com­pound­mann­schaft konn­te unan­ge­foch­ten den 1. Platz der Bay­ern­li­ga behaup­ten, wie bereits im Vor­jahr konn­ten alle Matches unge­fähr­det gewon­nen werden.

Im Fina­le der Bay­ern­li­ga tra­ten dann die 4 besten Mann­schaf­ten der Liga Nord gegen die 4 Besten der Liga Süd an. Und auch hier stan­den lan­ge Zeit die Zei­chen auf Sieg. Lei­der wur­de durch einen tech­ni­schen Defekt eines Reu­ther Schüt­zen im letz­ten Match der Gesamt­sieg ver­ge­ben und die Reu­ther muss­ten sich mit einem ver­lo­re­nen Match in der gan­zen Sai­son im dem 2. Platz zufrie­den geben.

Eben­falls den 2. Rang in der End­ab­rech­nung erreich­te die Recur­ve-Liga­mann­schaft der Reu­ther. Sie waren als Auf­stei­ger in der Ober­li­ga mit dem Ziel „Klas­sen­er­halt“ ange­tre­ten. Im Lau­fe der 4 Wett­kampf­ta­ge konn­ten sich sich kon­ti­nu­ier­lich stei­gern und sich zum Schluss über den Podest­platz in der Gesamt­wer­tung freuen.

Die Reu­ther Bogen­schüt­zen kön­nen auf eine äußerst erfolg­rei­che Win­ter­sai­son in den Ein­zel- und Liga­wer­tun­gen zurück­blicken und haben damit, für die im April begin­nen­de Frei­luft­sai­son, die Wei­chen gestellt.