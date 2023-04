Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Am Sams­tag, um 00.20 Uhr, ereig­ne­te sich in Erlan­gen im Stadt­teil Elters­dorf ein Ver­kehrs­un­fall. In der Egi­di­en­stra­ße fuhr ein Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Pkw rück­wärts vom Park­platz einer Spar­kas­sen­fi­lia­le auf die­se ein. Hier­bei fuhr die­ser jedoch mit dem Pkw-Heck gegen einen Grund­stück­zaun. Dadurch ent­stand an dem Metall­zaun ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 2000 Euro. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te im Anschluss von der Unfall­stel­le. Die Poli­zei Erlan­gen hat ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort ein­ge­lei­tet. Zeu­gen des Ver­kehrs­un­falls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131/760–114, zu melden.

Laden­die­be unterwegs

Am Frei­tag kam es im Stadt­ge­biet Erlan­gen zu meh­re­ren Laden­dieb­stäh­len. In einem Elek­tronik­fach­markt und in einem Bau­markt wur­den von den auf­merk­sa­men Laden­de­tek­ti­ven ins­ge­samt vier Laden­die­be im Alter von 27 bis 35 Jah­re erwischt. Die Lang­fin­ger hat­ten es auf Kopf­hö­rer, Werk­zeug­be­häl­ter sowie ein Laser-Ent­fer­nungs­mess­ge­rät abge­se­hen. Die ent­wen­de­ten Waren hat­ten einen Gesamt­wert von 676 Euro. Die Poli­zei hat gegen jeden der Die­be ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahl eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Ver­kehrs­un­fäl­le – 2 Ver­letz­te, Sach­scha­den 39500 Euro

Am Frei­tag, 31.03.2023, wur­de die Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt/​Aisch zu zahl­rei­chen Ver­kehrs­un­fäl­len im Dienst­be­reich gerufen.

Bereits gegen 06:00 Uhr ereig­ne­te sich der erste Ver­kehrs­un­fall in Grems­dorf. Eine 37-Jäh­ri­ge fuhr mit ihrem Ford von der Eusta­chi­us-Kug­ler-Stra­ße in die Haupt­stra­ße ein. Hier­bei miss­ach­te­te sie die Vor­fahrt eines 24-jäh­ri­gen Maz­da­fah­rers, wel­cher die Haupt­stra­ße Rich­tung Adels­dorf befuhr. Es kam zum Zusam­men­stoß, die bei­den Unfall­be­tei­lig­ten blie­ben hier­bei unver­letzt, jedoch waren bei­de Fahr­zeu­ge nicht mehr fahr­be­reit. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 4500 Euro.

Gegen 10:30 Uhr befuhr ein 39-Jäh­ri­ger mit sei­nem land­wirt­schaft­li­chen Schlep­per die Staats­stra­ße 2240 zwi­schen Buch und Grems­dorf. Ein ent­ge­gen­kom­men­der 29-jäh­ri­ger Sat­tel­zug­fah­rer prall­te gegen den Außen­spie­gel des Schlep­pers und ent­fern­te sich danach vom Unfall­ort, obwohl am Fahr­zeug des Geschä­dig­ten der Außen­spie­gel beschä­digt und die Tür aus der Ver­an­ke­rung geris­sen wur­de. Im Rah­men der fol­gen­den Fahn­dung konn­te der Sat­tel­zug jedoch fest­ge­stellt wer­den. Der 29-Jäh­ri­ge wird wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort ange­zeigt, auf Wei­sung der zustän­di­gen Staats­an­walt­schaft muss­te er eine Sicher­heits­lei­stung hinterlegen.

Die bei­den Unfall­be­tei­lig­ten blie­ben unver­letzt, es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 3500 Euro.

Gegen 15:30 Uhr ereig­ne­te sich im Bereich Adels­dorf ein Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den. Ein 71-Jäh­ri­ger fuhr von der Staats­stra­ße 2264 von Adels­dorf kom­mend in die B470 Rich­tung Höch­stadt ein. Hier­bei miss­ach­te­te er die Vor­fahrt eines aus Rich­tung Forch­heim kom­men­den 48-jäh­ri­gen VW-Fah­rers. Es kam zum Zusam­men­stoß im Bereich der Ein­mün­dung. Bei­de Fahr­zeu­ge wur­den stark beschä­digt und waren nicht mehr fahr­be­reit, es ent­stand ein Scha­den von ca. 20000 Euro. Die bei­den Unfall­be­tei­lig­ten wur­den jeweils leicht ver­letzt und muss­ten in das Kran­ken­haus Höch­stadt ver­bracht wer­den. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me muss­te die B470 in Rich­tung Höch­stadt gesperrt wer­den, die Umlei­tung erfolg­te durch die FFW Adelsdorf.

Im Zusam­men­hang mit den Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen kam es gegen 16:15 Uhr zu einem wei­te­ren Unfall an der nahe­ge­le­ge­nen Ein­mün­dung von der Kreis­stra­ße ERH 16 in die B470. Ein 38-jäh­ri­ger Sat­tel­zug­fah­rer muss­te im Bereich der Ein­mün­dung ran­gie­ren und prall­te hier­bei gegen den hin­ter ihm war­ten­den Klein­trans­por­ter eines 32-Jäh­ri­gen. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 3000 Euro.

Abschlie­ßend ereig­ne­te sich gegen 22:30 Uhr ein Ver­kehrs­un­fall im Bereich des Mühl­hau­se­ner Orts­teils Schirns­dorf. Ein 49-jäh­ri­ger Sat­tel­zug­fah­rer wen­de­te auf der Staats­stra­ße 2763, hier­bei kam es zum Zusam­men­stoß mit einem Rich­tung Höch­stadt fah­ren­den Ford. Der Fah­rer des Sat­tel­zugs sowie der 53-jäh­ri­ge Fah­rer des Ford blie­ben unver­letzt, es ent­stand ein Scha­den von ca. 8500 Euro.