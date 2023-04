Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Gepark­ten Pkw ange­fah­ren und beschä­digt, Unfall­ver­ur­sa­cher macht sich aus dem Staub

Am Frei­tag, im Zeit­raum von ca. 10:00 Uhr bis ca. 10:15 Uhr, ereig­ne­te sich auf dem Kun­den­park­platz des EDE­KA-Ver­brau­cher­mark­tes in der Nior­ter Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall mit Ver­kehrs­un­fall­flucht. Eine 49-jäh­ri­ge Frau aus Ber­tels­dorf park­te ihren Pkw Audi A 1 in einer gekenn­zeich­ne­ten Park­bucht am Ver­brau­cher­markt. Als sie nach ca. 15 Minu­ten zurück kam, stell­te die Geschä­dig­te einen fri­schen Unfall­scha­den an der hin­te­ren rech­ten Fahr­zeug­tür am Audi fest. Die Sach­scha­dens­hö­he betrug ca. 2.000 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter Tel.: 09561/645–0 entgegen.

Betrun­ke­ner Auto­fah­rer fährt zur Polizei

Am Frei­tag­mor­gen, gegen 08:00 Uhr, fuhr ein 24-jäh­ri­ger Mann aus Stein­ach in Thü­rin­gen zur Wache der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg, um eine Ver­kehrs­un­fall­flucht am eige­nen Pkw anzu­zei­gen. Der Unfall ereig­ne­te sich bereits am Vor­tag in einem Cobur­ger Park­haus. Die Poli­zei­be­am­ten bemerk­ten, dass der Infor­ma­ti­ker unter Alko­hol­ein­fluss stand. Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test ergab zunächst ca. 1,28 Pro­mil­le. Es folg­ten eine Blut­ent­nah­me und die Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins. Gegen den Steina­cher wur­de eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr unter Alko­hol­ein­fluss angefertigt.

Betrun­ke­nen Fiat-Fah­rer erwischt

Am Frei­tag, gegen 15:30 Uhr, führ­te eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on eine Über­prü­fung der Fahr­taug­lich­keit bei einem 25-jäh­ri­gen Mann aus Beratz­hau­sen in der Stra­ße Zin­ken­wehr durch. Der Fiat-Fah­rer wies Atem­al­ko­hol­ge­ruch auf. Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test ergab ca. 1,18 Pro­mil­le. Die Poli­zei­be­am­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und fer­tig­ten eine Straf­an­zei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz wegen Fah­rens unter Alko­hol­ein­fluss an. Nach erfolg­ter Blut­ent­nah­me durch eine Ärz­tin wur­de der Bun­des­wehr­sol­dat entlassen.

Betrun­ke­ner Fah­rer eines VW Transporters

Am Frei­tag­abend, ca. 22:12 Uhr, führ­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg eine Ver­kehrs­kon­trol­le bei einem 39-jäh­ri­gen Cobur­ger durch. Der Fahr­zeug­lackie­rer befuhr mit einem VW Trans­por­ter die Melan­chthon­stra­ße und stand mit 0,52 Pro­mil­le unter Alko­hol­ein­fluss. Der Fah­rer wird sich wegen einer Anzei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz verantworten.

Betrun­ke­nen Dacia-Fah­rer erwischt

Frei­tag­nacht, gegen 23:30 Uhr, führ­ten Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg eine Über­prü­fung der Fahr­taug­lich­keit bei einem 40-jäh­ri­gen Mann aus Röden­tal durch. Der Dacia-Fah­rer befuhr zuvor die Stra­ße Wei­chen­ge­reuth und wies star­ken Atem­al­ko­hol­ge­ruch auf. Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test vor Ort ergab ca. 1,48 Pro­mil­le. Die Poli­zei­be­am­ten unter­ban­den auch bei die­sem Ver­kehrs­teil­neh­mer die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me durch einen Arzt an. Der Röden­ta­ler wird sich wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müssen.

BMW-Fah­rer unter Alkoholeinfluss

Am frü­hen Sams­tag­mor­gen, ca. 04:10 Uhr, erwisch­te eine wei­te­re Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg einen Pkw-Fah­rer unter Alko­hol­ein­fluss im Cobur­ger Stadt­ge­biet. Ein 23-jäh­ri­ger selb­stän­di­ger Unter­neh­mens­be­ra­ter aus Bay­reuth befuhr mit sei­nem BMW den Loh­gra­ben. Mit einer Alko­ho­li­sie­rung von 0,66 Pro­mil­le wur­de auch bei die­sem die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und gegen den Fah­rer eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ange­fer­tigt. Ein emp­find­li­ches Buß­geld, Punk­te und ein Fahr­ver­bot sind die Folge.

Kör­per­ver­let­zung im Steinweg

Sams­tag­mor­gen, gegen 04:25 Uhr, gerie­ten ein 29-Jäh­ri­ger und ein 23-Jäh­ri­ger in Streit. Bei­de Män­ner stam­men aus Coburg. Im wei­te­ren Ver­lauf schlug der 29-jäh­ri­ge mit meh­re­ren Faust­schlä­gen in das Gesicht sei­nes Kon­tra­hen­ten und ver­letz­te ihn. Wäh­rend der Straf­an­zei­gen­auf­nah­me ver­hiel­ten sich bei­de nicht kooperativ.

Fah­rer eines Ford Tran­sits unter Drogeneinfluss

LAU­TER­TAL – LKR. COBURG. Am Frei­tag­nach­mit­tag, gegen 16:00 Uhr, führ­te eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on eine Über­prü­fung der Fahr­taug­lich­keit bei einem 49-jäh­ri­gen Mann aus Otto­wind in der Cobur­ger Stra­ße in Unter­lau­ter durch. Der Ford-Fah­rer wies dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten auf und räum­ten den Kon­sum eines Joints am Vor­abend ein. Die Poli­zei­be­am­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und fer­tig­ten eine Anzei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz wegen Fah­rens unter Dro­gen­ein­fluss an. Nach erfolg­ter Blut­ent­nah­me durch eine Ärz­tin wur­de der Kauf­mann entlassen.

Betrun­ke­ner Toyota-Fahrer

AHORN – LKR. COBURG. Am Frei­tag, ca. 23:25 Uhr, erwisch­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg einen 54-jäh­ri­gen Cobur­ger, der mit sei­nem Toyo­ta in der Haar­ther Stra­ße in Triebs­dorf unter­wegs war. Der Mann stand mit 0,56 Pro­mil­le unter Alko­hol­ein­fluss und wird sich wegen einer Anzei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Essen auf Herd vergessen

Kro­nach – Ein auf dem Herd ver­ges­se­ner Koch­topf mit Essen löste am 31.03.2023 gegen 13:00 Uhr einen Groß­ein­satz aus. Es kam zu einer leich­ten Rauch­ent­wick­lung, wel­che einen Rauch­mel­der in der Woh­nung aus­lö­ste. Meh­re­re Kräf­te der Feu­er­wehr, des Ret­tungs­dien­stes und der Poli­zei waren im Ein­satz. Glück­li­cher­wei­se kam es zu kei­nem Sach­scha­den. Die rest­li­chen Anwoh­ner des Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses muss­ten nicht eva­ku­iert wer­den. Die Ver­ant­wort­li­che muss nun mit einer Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge rechnen.

Romance Scamming

Mark­tro­dach – Ein Anzei­gen­er­stat­ter aus Mark­tro­dach ging Betrü­gern auf den Leim. Über einen Kon­takt aus dem Inter­net wur­den ihm Inter­es­se und Ver­liebt­heit vor­ge­gau­kelt. Der Geschä­dig­te über­wies dar­auf­hin inner­halb eines Jah­res ins­ge­samt etwa 50.000,- EUR an ver­schie­de­ne Konten.

Ver­kehrs­un­fall am Kreisverkehr

Gun­dels­dorf – Am Abend des 31.03.2023 gegen 22:00 Uhr kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall am Kreis­ver­kehr im Kro­na­cher Orts­teil Gun­dels­dorf. Ein 18-jäh­ri­ger PKW-Fah­rer über­sah einen sich bereits im Kreis­ver­kehr befind­li­chen PKW. Bilanz der Zusam­men­sto­ßes war ein Sach­scha­den in einer Höhe von etwa 10.000,- EUR und ein nicht mehr fahr­be­rei­ter PKW. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. Der Fahr­an­fän­ger muss nun mit einer Buß­geld­an­zei­ge rechnen.