In der Zeit vom 03.04. bis zum 28.04.2023 sind Nacht­übun­gen mit dem Fall­schirm der US-Streit­kräf­te in der Gemein­de Pom­mers­fel­den vor­ge­se­hen. Wir bit­ten Sie, sich von den Ein­rich­tun­gen der üben­den Trup­pen fern­zu­hal­ten und zu beach­ten, dass durch lie­gen­ge­blie­be­ne Spreng­mit­tel, Fund­mu­ni­ti­on und dgl. Gefah­ren aus­ge­hen kön­nen. Mög­li­che Fun­de und Manö­ver­schä­den sind in der Gemein­de Pom­mers­fel­den zu melden.

