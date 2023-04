Eine bür­ger­freund­li­che und digi­ta­le Ver­wal­tung – es könn­te alles so ein­fach sein…

Die Digi­ta­li­sie­rung der Öffent­li­chen Ver­wal­tung ist eines der gro­ßen Mam­mut­pro­jek­te des Staa­tes auf dem Weg hin zu mehr Bür­ger­freund­lich­keit und Effek­ti­vi­tät büro­kra­ti­scher Pro­zes­se. Um dies vor­an zu brin­gen, wur­de vor 2 Jah­ren an der Hoch­schu­le Hof das Kom­pe­tenz­zen­trum für Digi­ta­le Ver­wal­tung (KDV) ins Leben geru­fen. In Anwe­sen­heit von Judith Ger­lach, der Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­rin für Digi­ta­les, wur­den nun erste Ergeb­nis­se prä­sen­tiert. Ein digi­ta­ler Behör­den­zwil­ling zeigt, wie pro­blem­los Anträ­ge und For­mu­la­re zukünf­tig bear­bei­tet wer­den könn­ten. Frei­lich blei­ben aber noch vie­le offe­ne Fra­gen in den Berei­chen von Daten­schutz und Persönlichkeitsrechten.

Schon bei der Begrü­ßung wur­den die Mise­re und der gro­ße Hand­lungs­be­darf deut­lich, vor dem der Staat in der Fra­ge der Digi­ta­li­sie­rung mitt­ler­wei­le steht:

Schnel­le­re Pro­zes­se überfällig

„Die Demo­gra­phie schlägt uner­bitt­lich zu. Spe­zi­ell die Kom­mu­nen fin­den immer weni­ger fähi­ge Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter. Ana­lo­ge Abläu­fe müs­sen zwin­gend neu, schnel­ler und digi­tal gestal­tet wer­den, sonst fährt unser Land mit Voll­gas gegen die Wand“, warn­te Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann ein­dring­lich in sei­nen ein­lei­ten­den Wor­ten. Des­halb sei er froh, dass das The­ma an der Hoch­schu­le Hof enga­giert vor­an­ge­trie­ben wer­de. Zukünf­tig sei­en auch in staat­li­chen Ein­rich­tun­gen digi­ta­le Mana­ger gefragt, die Pro­zes­se ver­stün­den und umsetz­ten und dabei auch die Mög­lich­kei­ten der Künst­li­chen Intel­li­genz ein­be­zö­gen. Prof. Dr. Tho­mas Meu­che und Prof.

Dr. Hei­ke Mar­kus, Lei­ter des Kom­pe­tenz­zen­trums Digi­ta­le Ver­wal­tung, unter­stri­chen wie wich­tig vor allem funk­tio­nie­ren­de Kom­mu­nen sind: „Wenn die Städ­te und Gemein­den nicht funk­tio­nie­ren, ver­lie­ren die Bür­ger das Ver­trau­en in den gan­zen Staat.“ Die Hoch­schu­le wol­le nun Ange­bo­te und Vor­schlä­ge for­mu­lie­ren, wie der Boden für neue Wege berei­tet wer­den könne.

Nicht „sexy“, aber drin­gend notwendig

Digi­tal­mi­ni­ste­rin Ger­lach lob­te zunächst den Digi­tal­cam­pus Bay­ern – eine Qua­li­fi­zie­rungs­platt­form für Öffent­lich Beschäf­tig­te – und die vie­len wei­te­ren gemein­sa­men Pro­jek­te ihres Mini­ste­ri­ums mit der Hoch­schu­le Hof und sie beton­te, dass die Digi­ta­li­sie­rung der Ver­wal­tung kei­nes­wegs ein Selbst­zweck sei: „Es geht im Kern dar­um, wie wir uns als Staat künf­tig den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern prä­sen­tie­ren möch­ten – wie bür­ger­ori­en­tiert und wie trans­pa­rent kön­nen wir sein? Dazu gehö­ren auch die Fra­gen, wie wir Ver­ständ­nis für digi­ta­le Pro­zes­se schaf­fen und damit letzt­lich Ver­trau­en für den Wan­del schaf­fen kön­nen.“ Frei­lich sei das The­ma auf den ersten Blick für die Bevöl­ke­rung „wenig sexy“, so Ger­lach, da jede Ver­än­de­rung zunächst immer auch Vor­be­hal­te pro­vo­zie­re. Hier sei auch ein Kul­tur­wan­del gefragt: „Wir müs­sen die Men­schen in ihrer Situa­ti­on abho­len und Büro­kra­ti­sches für den Ein­zel­nen leich­ter, auto­ma­ti­siert und ver­ständ­lich machen – nur das schafft Akzep­tanz. Und so gewin­nen wir als Staat auch mehr Attrak­ti­vi­tät als Arbeit­ge­ber.“ Gera­de Letz­te­res sei unbe­dingt not­wen­dig, da Bund, Län­der und Kom­mu­nen im Wett­be­werb um die besten Köp­fe gegen­über Unter­neh­men oft nicht bestehen könn­ten. Um dies zu schaf­fen, brau­che es vie­le Ver­bün­de­te, mehr Expe­ri­men­tier­freu­de und eine posi­ti­ve Feh­ler­kul­tur, so die Ministerin.

Digi­ta­ler Behör­den­zwil­ling ver­knüpft Daten

Um Pro­zes­se zu ver­ein­fa­chen habe das KDV nun einen digi­ta­len Zwil­ling einer Behör­de geschaf­fen, mit dem die Erstel­lung und Bear­bei­tung von For­mu­la­ren und Fach­ver­fah­ren um ein Viel­fa­ches ein­fa­cher gestal­tet wer­den kön­ne. Basis sei dabei die Schaf­fung einer „Bür­ger­cloud“, in wel­cher die Daten der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger für Bund, Land und Kom­mu­nen zusam­men­ge­führt wür­den. Allein die Kom­bi­na­ti­on von Name, Geburts­tag und Steu­er­iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer kön­ne einen Groß­teil der Ämter­ge­schäf­te deut­lich beschleu­ni­gen, so Prof. Dr. Meu­che. Die Daten wür­den im Modell in einer App durch die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger selbst gepflegt und veri­fi­ziert, so die For­schen­den. Am Bei­spiel der KFZ-Zulas­sung – wo es zusätz­lich nur noch der Fahr­ge­stell­num­mer und der Ver­si­che­rungs­num­mer bedür­fe – wur­de gezeigt, wie schnell ein sol­cher Digi­tal­pro­zess bereits jetzt rein tech­nisch ablau­fen kön­ne. Der Vor­teil lie­ge ins­be­son­de­re in der Ver­mei­dung von Dopp­lun­gen und der Erspar­nis von Zeit: „Wie oft muss man heu­te immer wie­der auf Behör­den per­sön­li­che Daten wie die Steu­er­num­mer ange­ben, die längst vor­lie­gen – vie­les davon könn­te weg­fal­len“, so Prof. Dr. Mar­kus. Frei­lich stell­ten sich hier­bei vie­le Fra­gen der siche­ren Hand­ha­bung: „Wenn eine zen­tra­le Stel­le gehackt wür­de, wäre der Scha­den immens. Die Fra­gen von Daten­schutz und Per­sön­lich­keits­rech­ten dür­fen hier­bei also nicht außer Acht gelas­sen wer­den und bedür­fen einer eige­nen Betrach­tung und Absi­che­rung“, so Prof. Leh­mann. Dies sei selbst­ver­ständ­lich kor­rekt, den­noch dür­fe die Fra­ge der Daten­si­cher­heit nicht dazu füh­ren das bestehen­de Pro­blem gar nicht erst anzu­packen, so die ver­ant­wort­li­chen For­schen­den. Der Mehr­wert einer digi­ta­len Lösung müs­se über den vor­han­de­nen Risi­ken ste­hen und die Pro­zes­se müss­ten jeder­zeit trans­pa­rent sein. Bei allem müss­ten zudem Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Daten­ver­ar­bei­tung zustimmen.

Gespräch mit Studierenden

Anschlie­ßend kamen beim Besuch der Mini­ste­rin auch die Stu­die­ren­den im Bache­lor­stu­di­en­gang „Digi­ta­le Ver­wal­tung“ an, der berufs­be­glei­tend und wei­test­ge­hend digi­tal an der Hoch­schu­le Hof ange­bo­ten wird. Die­se schil­der­ten auf Nach­fra­ge ihre Wün­sche an die Poli­tik. Ein Haupt­punkt dabei: Die Ver­wal­tung müs­se drin­gend offe­ner für ande­re Kom­pe­ten­zen und vor allem auch für Quer­ein­stei­ger wer­den, for­der­te bei­spiels­wei­se Maria Roh­de, die neben ihrem Stu­di­um für die Per­so­nal- und Orga­ni­sa­ti­ons­ent­wick­lung am Land­rats­amt Mies­bach zustän­dig ist. Dies beträ­fe expli­zit auch die Attrak­ti­vi­tät des Tarif­rechts für Verwaltungsangestellte.

Zum Abschluss rich­te­te Prof. Dr. Tho­mas Meu­che einen ganz prak­ti­schen Tipp an alle jene, wel­che die Digi­ta­li­sie­rung in der öffent­li­chen Ver­wal­tung erfolg­reich vor­wärts­brin­gen möch­ten: „Suche dir einen furcht­bar ver­al­te­ten Pro­zess aus, der mög­lichst vie­le nervt, suche Dir dann die Wil­li­gen und ver­bes­se­re die­sen Pro­zess. Genau so kann man für Digi­ta­li­sie­rung begeistern!“

Hin­ter­grund:

Am 28. Juni 2023 ver­an­stal­tet das Kom­pe­tenz­zen­trum für Digi­ta­le Ver­wal­tung an der Hoch­schu­le Hof eine Kon­fe­renz zum The­ma Pro­zes­se und Daten­struk­tu­ren. Nähe­re Infor­ma­tio­nen dazu dem­nächst unter: https://​www​.kom​pe​tenz​zen​trum​-digi​ta​le​-ver​wal​tung​.de/