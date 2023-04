In einer Pres­se­mel­dung spricht sich der Bür­ger­bund Eggols­heim für eine Wohn­be­bau­ung am Sport­ge­län­de aus. In dem State­ment heißt es wörtlich:

„Die anhal­tend posi­ti­ve Bevöl­ke­rungs­ent­wick­lung in Bay­ern und vor allem in unse­rer Regi­on führt zu gro­ßen Anspan­nun­gen auf dem Wohnungsmarkt.

Es sind daher erheb­lich mehr neue Woh­nun­gen nötig, vor allem für Men­schen, die nicht selbst bau­en kön­nen oder wol­len. Genau des­halb schafft der Frei­staat Anrei­ze zum Bau von gün­sti­gem Wohn­raum mit För­der­pro­gram­men. Woh­nun­gen, die vor vie­len Jah­ren als Sozi­al­woh­nun­gen geför­dert wur­den, ver­lie­ren die För­der­bin­dung und wer­den zu nor­ma­len Mietwohnungen.

Stei­gen­de Prei­se für Bau­land, höhe­re Mate­ri­al- und Hand­wer­ker­ko­sten sowie gestie­ge­ne Zin­sen füh­ren momen­tan ganz beson­ders dazu, dass Wohn­raum in bau­lands­pa­ren­den Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern benö­tigt wird. Auch für uns sind die Aus­wir­kun­gen die­ser Ent­wick­lun­gen bereits spür­bar: Wegen der Kosten­stei­ge­run­gen wur­den so vie­le bereits ver­kauf­te Bau­grund­stücke zurück­ge­ge­ben wie noch nie.

Jun­ge Leu­te, die von zu Hau­se aus­zie­hen, aber in Eggols­heim blei­ben möch­ten, benö­ti­gen bezahl­ba­ren Wohn­raum. Eben­so Senio­ren, die sich räum­lich ver­klei­nern möch­ten und hier ver­wur­zelt sind. Aber auch die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung im Reg­nitz­tal erfor­dert zusätz­li­chen Wohn­raum. Die geplan­te Modul­bau­wei­se über­zeugt mit unter­schied­li­chen Woh­nungs­grö­ßen für unter­schied­li­che Ansprü­che. Kur­ze Wege zur vor­han­de­nen Infra­struk­tur sind eben­falls gegeben.

Neben den Erfor­der­nis­sen des Woh­nungs­mark­tes ist es auch ein öko­lo­gi­sches und öko­no­mi­sches Gebot, Flä­che best­mög­lich zu nut­zen. In unse­rem länd­li­chen Raum soll­te ein Mix ver­schie­de­ner Wohn­for­men ange­bo­ten wer­den, was wir stück­wei­se umset­zen – klas­si­sche Ein­fa­mi­li­en­häu­ser in vie­len Ort­schaf­ten des Mark­tes Eggols­heim, Rei­hen­häu­ser in Bam­mers­dorf, Miet- und Eigen­tums­woh­nun­gen in der St.-Franziskus-Straße in Eggols­heim und Miet­woh­nun­gen am Sportgelände.

Die Inter­es­sen des Sport­ver­eins wer­den aus unse­rer Sicht umfas­send gewahrt, genau­so wie die der Nach­barn und die des Markts Eggolsheim.

Der Bür­ger­bund bekennt sich daher klar zur ver­dich­te­ten Bebau­ung an die­ser Stel­le. Der Ver­ant­wor­tung, den Anfor­de­run­gen des Woh­nungs­mark­tes – also den Anfor­de­run­gen der Men­schen, die Wohn­raum benö­ti­gen – gerecht zu wer­den, stel­len wir uns.“