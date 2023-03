Nach­dem trotz aller Bemü­hun­gen fest­steht, dass die Fir­ma Dron­co zum 30. Juni 2023 ihren Betrieb in Wun­sie­del schlie­ßen wird, unter­stützt die Stadt Wun­sie­del die Mit­ar­bei­ter nun bei der Suche nach einer wohn­ort­na­hen Beschäftigung.

„Ich habe sofort, nach­dem ich Kennt­nis von der Betriebs­schlie­ßung hat­te, gemein­sam mit der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­rats­am­tes Kon­takt zu den Fir­men in Wun­sie­del auf­ge­nom­men“, erklärt Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik. „Auf die­se Wei­se kön­nen wir gleich­zei­tig unse­ren Betrie­ben hel­fen, die drin­gend Mit­ar­bei­ter suchen. Ich bin mir sicher, dass wir damit sehr vie­le Dron­co-Mit­ar­bei­ter schnell in Arbeit brin­gen“, so der Erste Bür­ger­mei­ster weiter.

Fir­men, die Bedarf haben, wer­den gebe­ten ihre Daten an presse@​wunsiedel.​de zu sen­den. Auf der Start­sei­te der Home­page www​.wun​sie​del​.de ist der But­ton „Job­bör­se Dron­co“ zu fin­den. Beim Anklicken des But­tons wird man zur Liste der Job­an­ge­bo­te wei­ter­ge­lei­tet. Die­se Liste wird lau­fend aktualisiert.