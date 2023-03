Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und ‑Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Am 30.03.23 gegen 22:30 Uhr stell­te eine Anwoh­ne­rin ein umge­knick­tes Ver­kehrs­schild in der Steg­gas­se 1 fest, Der Scha­den beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Ein Ver­ur­sa­cher ist nicht bekannt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se und Beob­ach­tun­gen zu o.g. Scha­den nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Her­zo­gen­au­rach. Am 30.03.23 wur­de ein Laden­dieb durch die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach fest­ge­nom­men. Der Dieb hat­te sich schon reich­lich im Puma Out­let und Nike Store mit neu­en Kla­mot­ten ein­ge­klei­det. Die Alarm­si­che­run­gen hat­te er fach­män­nisch ent­fernt und die Beklei­dung größ­ten­teils ange­zo­gen. Als er sich auf dem Weg zum Adi­das Fac­to­ry-Out­let befand um sich mit wei­te­rer Beklei­dung aus­zu­stat­ten wur­de er durch die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach auf­ge­grif­fen und fest­ge­nom­men. Den Laden­dieb erwar­tet eine Anzei­ge und ein lebens­lan­ges Haus­ver­bot in den Bekleidungshäusern.

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum vom 30.03.23, 06:00 Uhr bis 30.03.23, 14:50 Uhr wur­de auf dem Park­platz P3 der Fa. Schaeff­ler ein gepark­tes Fahr­zeug durch einen unbe­kann­ten Täter ange­fah­ren. An dem Audi A4 Avant, Far­be blau wur­de der Rad­ka­sten vor­ne links ver­beult und ver­kratzt. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Neben dem Audi war ein wei­ßer, neu­er SUV geparkt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu der Unfall­flucht nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Her­zo­gen­au­rach. Am 24.03.23 zwi­schen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr wur­de auf dem REWE Park­platz in der Ohm­stra­ße ein gepark­ter Pkw VW Fox, Far­be rot durch einen unbe­kann­ten Täter beschä­digt. An dem Fahr­zeug wur­den Del­len und Krat­zer auf der Fah­rer­sei­te fest­ge­stellt. Hin­wei­se zu den Beschä­di­gun­gen nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Her­zo­gen­au­rach. Am 30.03.23 gegen 08:20 Uhr kam es, bei Bag­ger­ar­bei­ten auf der Kreis­stra­ße ERH 25 zu einem Betriebs­un­fall. Auf­grund eines tech­ni­schen Defek­tes an der Achs­sper­re fiel der Bag­ger wäh­rend der Arbei­ten um. Der ver­un­fall­te Bag­ger­fah­rer konn­te durch Arbeits­kol­le­gen aus der Bag­ger­ka­bi­ne her­aus­ge­holt wer­den und wur­de durch den Ret­tungs­dienst mit leich­ten Ver­let­zun­gen in das Kran­ken­haus nach Erlan­gen verbracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Trun­ken­heit im Verkehr

Höch­stadt a.d.Aisch – Am Don­ners­tag­nach­mit­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei Höch­stadt eine 49 – jäh­ri­ge Ver­kehrs­teil­neh­me­rin in ihrem Pkw der Mar­ke Hyun­dai, nach­dem die­se durch Fahr­feh­ler auf­ge­fal­len war. Im Rah­men der Ver­kehrs­kon­trol­le stell­ten die Beam­ten eine Alko­ho­li­sie­rung der Fahr­zeug­füh­re­rin fest. Eine Atem­al­ko­hol­mes­sung ergab einen Wert von 1,0 mg/​l. Es muss­te daher eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Höch­stadt durch­ge­führt wer­den. Die Wei­ter­fahrt wur­de in der Fol­ge unter­sagt. Der Füh­rer­schein der Frau wur­de beschlag­nahmt. Die 49 – Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Bam­berg hat sich nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr verantworten.

Mau­er ange­fah­ren und geflüchtet

Adels­dorf – Am Don­ners­tag, um die Mit­tags­zeit, wur­de eine Stein­mau­er im Comer Weg durch einen Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Dadurch ver­scho­ben sich meh­re­re Stei­ne und es ent­stand ein Scha­den von ca. 100.- Euro. Der Ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt fort, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Die Poli­zei Höch­stadt ermit­telt daher wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort und bit­tet Zeu­gen sich unter der 09193/63940 mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.