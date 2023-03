Der Wunsch, „in die Unter­neh­men im Land­kreis zu schau­en und dort zu erfah­re­nen, wie sich die wirt­schaft­li­che Lage dar­stellt“, hat Land­rat Seba­sti­an Straubel im Rah­men sei­nes Unter­neh­mer­dia­logs zur Fir­ma Rei­chen­ba­cher Hamu­el nach Dörf­les-Esbach gebracht. Gemein­sam mit Bür­ger­mei­ster Tor­sten Dohna­lek sowie Mar­tin Schmitz und Nata­lia Spieß aus der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses nahm Seba­sti­an Straubel die Erkennt­nis mit nach Hau­se, dass der Dörf­les-Esba­cher Maschi­nen­bau­er ein lokal ver­wur­zel­tes Unter­neh­men ist, das es immer wie­der auf beein­drucken­de Art und Wei­se geschafft hat, sich neu zu erfinden.

Tho­mas Czwie­long, Geschäfts­füh­rer des Unter­neh­mens­ver­bun­des Rei­chen­ba­cher Hamu­el, ver­deut­lich­te den ste­ten Wan­del: „Frü­her haben unse­re Kun­den mit unse­ren Maschi­nen Trep­pen gefer­tigt, heu­te wer­den damit auch Innen­tei­le für Wohn­wa­gen und Wohn­mo­bi­le pro­du­ziert.“ Bei­de Stand­or­te im Cobur­ger Land gehö­ren inzwi­schen zur in Markt­red­witz behei­ma­te­ten Scher­del-Fir­men­grup­pe, die mit 6500 Mit­ar­bei­tern welt­weit sowie einem Jah­res­um­satz von 850 Mil­lio­nen Euro im Kern ein gro­ßer Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rer ist. In acht von zehn Per­so­nen- und Last­wa­gen welt­weit sind Scher­del-Tei­le aus Ober­fran­ken verbaut.

Bei 210 Mit­ar­bei­tern am Stand­ort Dörf­les-Esbach und rund 100 in Mee­der war für Tho­mas Czwie­long und sei­nem Kol­le­gen aus der Geschäfts­füh­rung, Andre­as Leu­theu­ßer, die Suche nach Fach­kräf­ten ein wich­ti­ges The­ma für den Unter­neh­mer­dia­log. „Die Mas­se fehlt“, sag­te Tho­mas Czwie­long mit Blick auf die Situa­ti­on bei den Lehr­lin­gen. Habe es vor zehn Jah­ren oft noch 400 Bewer­bun­gen für acht Lehr­stel­len in einem Aus­bil­dungs­jahr gege­ben, so sei­en es heu­te gera­de mal um die 20. Mar­tin Schmitz sah in der Aus­bil­dung jun­ger Men­schen eine Her­aus­for­de­rung für die gesam­te Regi­on: „Unse­re Unter­neh­men soll­ten sich da nicht gegen­sei­tig kan­ni­ba­li­sie­ren.“ Als einen Lösungs­an­satz hat­te die Wirt­schafts­för­de­rung ihre Aus­bil­dungs­platt­form „Cobur­ger Talen­te“ mit im Gepäck. Gemein­sam mit ande­ren Lehr­be­trie­ben kann Rei­chen­ba­cher Hamu­el auf die­ser Inter­net­platt­form jun­ge Men­schen aus dem Cobur­ger Land auf Augen­hö­he anspre­chen und die span­nen­den Kar­rie­re­we­ge einer dua­len Aus­bil­dung in Dörf­les-Esbach aufzeigen.

Beim Rund­gang durch die Pro­duk­ti­ons­hal­len beka­men die Besu­cher einen guten Ein­druck von der Viel­falt der Spe­zi­al­ma­schi­nen, die bei Rei­chen­ba­cher Hamu­el mit einem enga­gier­ten Mit­ar­bei­ter­team gefer­tigt wer­den. So berich­te­te Tho­mas Czwie­long, dass vie­le der extrem leich­ten und doch sta­bi­len Fuß­bo­den­tei­le in den gro­ßen Air­bus-Flug­zeu­gen auf Fräs­ma­schi­nen von Rei­chen­ba­cher Hamu­el gefer­tigt wer­den. „Für mich zeigt sich wie­der ein­mal, dass unser Land­kreis für jun­ge Leu­te, die beruf­lich Kar­rie­re machen wol­len, beste Chan­cen bie­tet. Rei­chen­ba­cher Hamu­el gehört für mich ganz klar in den Rei­gen der Tech­no­lo­gie­füh­rer und ‚Hid­den Cham­pi­ons‘ im Cobur­ger Land“, sag­te Land­rat Seba­sti­an Straubel.