Neu: 250 Qua­drat­me­ter Aus­stel­lungs­räu­me in 360-Pan­ora­men auf Han­dy oder Desktop

Zwei The­men beherrsch­ten die Haupt­ver­samm­lung des För­der­ver­eins Deut­sches Kame­ra­mu­se­um in Ple­ch e.V.: die Neu­wah­len zum Vor­stand für die näch­sten zwei Jah­re (es gab kei­ne Ver­än­de­run­gen) und die Errun­gen­schaf­ten beim seit sechs Mona­te lau­fen­den Relaunch der Web­site des Muse­ums. Neue­ste Attrak­ti­on: ein vir­tu­el­ler Rund­gang durch alle Räu­me des Muse­ums in ins­ge­samt 22 Sta­tio­nen mit 360-Grad-Kugel-Panoramen.

Das kann und soll natür­lich kein Ersatz für einen per­sön­li­chen Besuch des Deut­schen Kame­ra­mu­se­ums sein, das in der Sai­son 2023 bis Ende Novem­ber wie­der jeden Sonn­tag von 11 bis min­de­stens 16 Uhr geöff­net hat. Im Gegen­teil: „Das Durch­klicken mit der Com­pu­ter­maus durch die Gän­ge und das Her­an­zoo­men von Expo­na­ten und Beschrif­tun­gen wirkt als abso­lu­ter Appe­tit­an­re­ger für einen Besuch in den rea­len Aus­stel­lungs­räu­men“, wie För­der­ver­eins­vor­sit­zen­der Tho­mas Wan­ka in einer Pres­se­mit­tei­lung des Muse­ums schwärmt. Wenn sich jemand selbst über­zeu­gen will, hier der Link zur Sei­te: www​.kame​ra​mu​se​um​.de/​3​d​-​t​our.

Über­haupt kom­me in Zei­ten der Ver­un­si­che­rung durch Coro­na, den Krieg in der Ukrai­ne und die gegen­wär­ti­ge Teue­rungs­wel­le dem Vir­tu­el­len Muse­um unter www​.kame​ra​mu​se​um​.de wach­sen­de Bedeu­tung zu. Über 3.400 Bil­der und Medi­en sind im neu­en System schon online, gut 1.270 Expo­na­te sind in der Daten­bank erfasst, dazu 120 Per­so­nen (Foto­gra­fen, Spen­der wie Muse­ums­ma­cher) sowie 380 Fir­men (Her­stel­ler, Händ­ler, Mar­ken). 52 Sei­ten und 140 Bei­trä­ge befas­sen sich mit Hin­ter­grün­den, Histo­ri­schem oder der Vor­stel­lung des rea­len und vir­tu­el­len Ple­cher Muse­ums. Es gibt einen Pres­se­spie­gel, eine Sei­te für Buch­vor­stel­lun­gen, Neu­ig­kei­ten aus dem Muse­um und die Prä­sen­ta­ti­on aktu­el­ler beson­de­rer Neu­zu­gän­ge und vie­les mehr. Nahe­zu täg­lich wird das Ange­bot erweitert.

Das war, wie För­der­ver­eins­vor­sit­zen­der und Schatz­mei­ster Wan­ka in der Haupt­ver­samm­lung beton­te, eine Rie­sen­an­stren­gung der Akti­ven im glück­li­cher­wei­se grö­ßer wer­den­den Team von Muse­ums­lei­ter Kurt Tau­ber, des­sen lang­jäh­ri­ge Auf­bau­ar­beit im Muse­um kürz­lich durch die Beru­fung in die Deut­sche Gesell­schaft für Pho­to­gra­phie (DGPh) auch über­re­gio­nal gewür­digt wurde.

Bei den fäl­li­gen Wah­len zum Vor­stand wur­den alle bis­he­ri­gen Vor­stands­mit­glie­der wie­der­ge­wählt: Tho­mas Wan­ka, Bay­reuth (Vor­sit­zen­der und Schatz­mei­ster), Andre­as Wolf, Bind­lach (zwei­ter Vor­sit­zen­der und tech­ni­scher Lei­ter), Muse­ums­lei­ter Kurt Tau­ber (Peg­nitz), Schrift­füh­rer Dr. Alex­an­der Eis­grub sowie die Bei­sit­zer: Ple­chs Erster Bür­ger­mei­ster Karl­heinz Escher, Ulrich Möl­ler (Scham­mels­dorf bei Bam­berg), Wolf­gang Schand­erl (Nürn­berg) und Heinz Stark (Ple­ch). Der zuletzt vakan­te Posten des fünf­ten Bei­sit­zers wur­de mit einem der jüng­sten Mit­glie­der besetzt: dem Stu­den­ten der Wirt­schafts­in­for­ma­tik Tobi­as Lie­wald aus Bet­zen­stein, der auch in der Haupt­ver­samm­lung mit gut einem Dut­zend Live-Teil­neh­mern dafür sorg­te, dass die per Video­kon­fe­renz im Inter­net zuge­schal­te­ten wei­te­ren Mit­glie­der aus ganz Deutsch­land alle Power­point­be­rich­te prä­sen­tiert beka­men, alle Wort­bei­trä­ge hören und somit auch per Hand­zei­chen mit abstim­men konnten.

Alle Wahl­er­geb­nis­se waren – bis auf gele­gent­li­che Stimm­ent­hal­tun­gen der jewei­li­gen Kan­di­da­ten selbst – ein­mü­tig. Auch die bei­den lang­jäh­ri­gen Kas­sen­prü­fer Edel­traud Pesahl und Rein­hard Bau­ern­feind (bei­de Ple­ch) wur­den ein­stim­mig wiedergewählt.

Für 2023 ste­hen schon eini­ge Akti­vi­tä­ten fest: vor Pfing­sten eine Foto­aus­stel­lung der jun­gen Pola­roid-Foto­gra­fin Anna Borek und für den Som­mer eine Aus­stel­lung des Bay­reu­ther Redak­teurs und Foto­gra­fen Peter Gis­der mit Schwarz­weiß-Impres­sio­nen von Städ­ten und Land­schaf­ten in Nord­eu­ro­pa. Am Sams­tag, 6. Mai, wird eine grö­ße­re Grup­pe der „Gesell­schaft für Pho­to­hi­sto­ri­ca e. V.“, einer der bei­den gro­ßen deut­schen Samm­ler­clubs, zu einer Füh­rung in Ple­ch erwar­tet. Am Sonn­tag, 4. Juni, steht die 6. Ple­cher Foto- und Film­bör­se in der Mehr­zweck­hal­le neben dem Muse­um an.