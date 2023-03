26. Inter­na­tio­na­les Tra­di­ti­ons­tur­nier der Sport­akro­ba­tik in Otten­dorf Okril­la (bei Dresden)

Am ver­gan­ge­nen Frei­tag, 24. März 2023, star­te­ten fünf Akro­ba­tin­nen der DJK Ker­s­bach und eine Sport­le­rin der DJK Eggols­heim mit ihren Trai­nern (Leo­nie Schnip­per­ring und Sil­ke Mich­alk) sowie einem klei­nen Fan­klub in Rich­tung Osten. Das 26. Inter­na­tio­na­le Tra­di­ti­ons­tur­nier der Sport­akro­ba­tik in Otten­dorf Okril­la (bei Dres­den) stand auf dem Wett­kampf­plan. Ein gro­ßes Star­ter­feld mit Sport­lern aus Tsche­chi­en, Polen, Thü­rin­gen, Pots­dam und natür­lich Sach­sen, zeig­te tol­le Sport­akro­ba­tik – teil­wei­se auf Welt­ni­veau. Alle drei baye­ri­schen For­ma­tio­nen konn­ten ihre Trai­nings­lei­stung im stark beset­zen Star­ter­feld abru­fen und sogar ein biss­chen steigern.

In der Schü­ler­klas­se gelang Anna­bel Wolf mit Part­ne­rin Gre­ta Voll­muth mit 23,24 Punk­ten ein her­vor­ra­gen­der 3. Platz und damit eine der begehr­ten glä­ser­nen Medail­len zu erkämp­fen. Mia Oehrl mit Jani­na Uhl­mann star­te­ten das erste Mal in die­ser höhe­ren Klas­se und konn­ten im Vor­feld krank­heits­be­dingt nur wenig Trai­nie­ren. Mit einer guten End­no­te von 21,59 Pkt. beleg­ten sie Platz 9.

Die Wett­kampf­ge­mein­schaft Sina Mül­ler (Ker­s­bach) mit Julia Schmitt (Eggols­heim) trai­niert erst seit Janu­ar zusam­men und ging in der Jugend­klas­se an den Start. Die erst im letz­ten Trai­ning fer­tig­ge­stell­te Dyna­mic Übung (19,85 Pkt.) gelang noch nicht ganz sicher, dafür setz­ten die zwei mit ihrer Balan­ce Übung mit 24,4 Punk­ten ein deut­li­ches Aus­ru­fe­zei­chen. Ins­ge­samt beleg­ten sie einen guten 7.Platz.

Eine tol­le Sport­ler­par­ty am Sams­tag­abend mit Show­auf­titt und ein klei­ner Stadt­rund­gang durch das wun­der­schö­ne Dres­den am Sonn­tag run­de­ten die­ses erleb­nis­rei­che Wochen­en­de ab.

Nach dem Wett­kampf ist ja wie man so schön sagt vor dem näch­sten Wett­kampf, des­halb geht das straf­fe Trai­nings­pro­gramm wei­ter, um an den Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten Ende April die vol­le Lei­stung abru­fen zu kön­nen. Die Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten fin­den die­ses Jahr im Rah­men des Baye­ri­schen Lan­des­turn­fest in Regens­burg statt.