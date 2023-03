MARKT­RED­WITZ. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag ver­starb eine 68-jäh­ri­ge Frau bei einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall in der Wöl­sau­er Stra­ße in Marktredwitz.

Am Don­ners­tag, gegen 14.30 Uhr, woll­te ein 45-jäh­ri­ger Mann mit dem Sat­tel­zug einen Super­markt anlie­fern. Er ran­gier­te mit dem Last­kraft­wa­gen, um rück­wärts an die Lade­ram­pe zu fah­ren. Zeit­gleich pas­sier­te die 68-Jäh­ri­ge mit ihrem Rol­la­tor den Anfahrts­be­reich der Lade­ram­pe. Die Dame geriet unter den Last­kraft­wa­gen und muss­te von der Feu­er­wehr befreit wer­den. Auf dem Weg ins Kran­ken­haus erlag sie ihren schwe­ren Ver­let­zun­gen. Zur Unter­stüt­zung bei der Unfall­auf­nah­me kamen ein Sach­ver­stän­di­ger, die Ver­kehrs­po­li­zei Hof und ein Ver­tre­ter der Staats­an­walt­schaft Hof an die Unfall­stel­le. Der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den beläuft sich auf einen nied­ri­gen drei­stel­li­gen Eurobetrag.