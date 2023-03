Die Frän­ki­sche auf dem Weg zum Wanderparadies

Ein­heit­li­che Beschil­de­rung kurz vor Abschluss

Das mit För­der­mit­teln der EU rea­li­sier­te LEA­DER-Groß­pro­jekt „Qua­li­täts­wan­der­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz“ mit star­kem Kul­tur- und Gesund­heits­pro­fil ist einem erfolg­rei­chen Abschluss einen Schritt näher­ge­kom­men. Die Anbrin­gung der neu­en weg­wei­sen­den Beschil­de­rung der Wan­der­we­ge ist zu 85% fer­tig­ge­stellt. Die Arbei­ten für letz­ten Kilo­me­ter des 4.200 Kilo­me­ter gro­ßen Wan­der­ge­bie­tes, das von Wei­ßen­ohe im Süden bis zum Staf­fel­berg im Nor­den reicht, wer­den die ört­li­chen Wege­war­te in den näch­sten Wochen abschlie­ßen. Der Haupt­ko­or­di­na­tor der Beschil­de­rung Tho­mas Ber­balk vom Frän­ki­sche Schweiz Ver­ein ist stolz auf sei­ne Wege­war­te, die selbst hohe Minus­tem­pe­ra­tu­ren im Janu­ar und Febru­ar nicht scheu­ten, um die rund 14.000 neu­en Schil­der an den Stand­or­ten zu montieren.

Ein Lied davon sin­gen kann Wege­wart Andre­as Hör­nig aus Hei­li­gen­stadt mit sei­nem Team. Die Tou­ris­mus­ge­mein­de ver­fügt näm­lich über 238 Kilo­me­ter Wan­der­we­ge auf dem über 77 Qua­drat­ki­lo­me­ter gro­ßen Gemein­de­ge­biet. In Hei­li­gen­stadt hat man das Gan­ze sehr offen­siv ange­packt und auch auf Nach­hal­tig­keit aus­ge­rich­tet. Alle neu­en Schil­der­pfäh­le wur­den in Stahl­aus­füh­rung mit Schil­der­stei­nen aus­ge­führt. Dadurch wird auch laut Bür­ger­mei­ster Ste­fan Reichold die Bestands­pfle­ge ein­fa­cher. Die über die LEA­DER-För­de­rung hin­aus­ge­hen­den Mehr­ko­sten von 3.500,- Euro trägt die Gemein­de. Im Team von Wege­wart Hör­nig ist neben Sieg­mund Göl­ler und Jür­gen Kuhn auch Alt­bür­ger­mei­ster Hel­mut Krä­mer, der die Weit­sich­tig­keit der Gemein­de lobt. So bekommt der Markt Hei­li­gen­stadt an allen Stand­or­ten ein­heit­li­che, neue Wan­der­über­sichts­ta­feln – 16 an der Zahl.

Auch hier war der Markt­ge­mein­de­rat ohne zu zögern bereit, die zusätz­li­chen Kosten von ca. 1.500,- Euro zu tra­gen. Bei der Anbrin­gung der über 600 Weg­wei­ser und 26 Stand­ort­schil­der hat der gemeind­li­che Bau­hof das FSV- Team kräf­tig unter­stützt „Ohne Bau­hof wäre das nicht mög­lich gewe­sen, denn auf dem teil­wei­se sehr stei­ni­gen Boden die Eisen­pfäh­le ein­zu­ram­men, das geht ohne schwe­ren Gerät nicht“, so Krä­mer. Die letz­ten Schil­der wer­den noch vor Ostern auf die vor­han­de­nen Pfäh­le kom­men. In die­sem Zug wird die alte Beschil­de­rung besei­tigt bzw. ummon­tiert. Dar­über hin­aus wird der Hei­li­gen­städ­ter Braue­rei­weg von Ober­lein­lei­ter nach Brunn auf eine für den Wan­de­rer attrak­ti­ve Strecke durch den Voi­gen­berg verlegt.

In Hei­li­gen­stadt lau­fen, wie in etli­chen Orts­ver­ei­nen auch, die Vor­be­rei­tun­gen für die Akti­ons­wo­che des Frän­ki­sche Schweiz Haupt­ver­eins im Mai 2023 mit einem Tag des Wan­derns am Sonn­tag, 14. Mai. FSV- Haupt­vor­sit­zen­der Rein­hard Glau­ber hat die FSV- Orts­ver­ei­ne auf­ge­ru­fen, bei die­ser Akti­on mit­zu­ma­chen. Der Akti­ons­tag soll der Abschluss für die Anbrin­gung der Beschil­de­rung der Wan­der­we­ge auf dem Gebiet des FSV sein.

Im gesam­ten Gebiet des LEA­DER-Pro­jek­tes, das Wan­der­we­ge in den Land­krei­sen Forch­heim, Bam­berg, Bay­reuth, Kulm­bach und Lich­ten­fels umfasst, lau­fen die Arbei­ten nach den Wor­ten von LEA­DER- Mana­ge­rin Mari­on Ros­sa-Schu­ster sehr gut. So ste­hen in allen Gemein­den die Stand­or­te für die ins­ge­samt 176 Wan­der­über­sichts­ta­feln fest. Die neu­en Wan­der­ta­feln wer­den dem­nächst an die ein­zel­nen Gemein­den aus­ge­lie­fert. Das Gesamt­netz der digi­tal ver­mes­se­nen Wege und das Beschil­de­rungs­ka­ta­ster kön­nen dann in einer soge­nann­ten „digi­ta­len Weg­mei­ste­rei“, die Tho­mas Ber­balk vom Frän­ki­sche Schweiz-Ver­ein und Vol­ker Kuhn vom Renn­steig­ver­ein betreu­en, gema­nagt wer­den. Dadurch kön­nen Wege­än­de­run­gen und ‑ver­le­gun­gen sowie Schil­der­nach­be­stel­lun­gen auf Knopf­druck abge­wickelt werden.

Das Gan­ze wird für die Gemein­den und für die FSV- Ort­ver­ei­ne sowie für die ört­li­chen Wege­war­te gro­ße Erleich­te­run­gen bei der Bestands­pfle­ge bringen.

Für die LEA­DER- Stel­le steht dann noch eini­ges an PR- Arbeit an. So soll ein Webe­por­tal für die End­be­nut­zer, in dem alle erfass­ten Wege ersicht­lich sind, erstellt wer­den, mit dem die Wan­de­rer selbst ihre Rou­ten zusam­men­stel­len kön­nen. Außer­dem ist geplant, dass Fly­er und Kar­ten­ma­te­ri­al sowie eine Image­bro­schü­re für das Gesamt­pro­jekt „Qua­li­täts­wan­der­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz“ gefer­tigt wer­den, um das Pro­jekt ent­spre­chend ver­mark­ten zu kön­nen. Mat­thi­as Hell­dör­fer, Lei­ter der Tou­ris­mus­zen­tra­le Frän­ki­sche Schweiz freut sich schon dar­auf. „Mit der Qua­li­täts­wan­der­re­gi­on stei­gen wir in die Cham­pi­ons League im Wan­der­be­reich auf, und die Frän­ki­sche wird noch attrak­ti­ver für Aktiv­ur­lau­ber werden“.