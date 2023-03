Die Feu­er­wehr Forth wur­de am Mitt­woch um 02:17 Uhr in den benach­bar­ten Land­kreis Forch­heim nach Pet­ten­sie­del zu einem Zim­mer­brand alar­miert. Im 1.OG eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses kam es in einer Bastel­werk­statt zu einem Brand. Glück­li­cher­wei­se weck­ten Rauch­mel­der die Bewoh­ner, wel­che sich noch recht­zei­tig in Sicher­heit brin­gen konn­ten. Als erst­ein­tref­fen­de Wehr mit Atem­schutz wur­de durch die Feu­er­wehr Forth umge­hend ein Innen­an­griff ein­ge­lei­tet. Der Brand, wel­cher sich haupt­säch­lich auf Pla­stik- und Elek­tronik­bau­tei­le sowie Akkus beschränk­te, konn­te nach kur­zer Zeit gelöscht wer­den. Das LF16/12 der FF Forth wur­de mit einer bei Ein­tref­fen bereits auf­ge­bau­ten Was­ser­ver­sor­gung der FF Pet­ten­sie­del gespeist. Wäh­rend der Lüf­tungs­ar­bei­ten wur­de der Brand­schutt durch den ein­ge­setz­ten PA-Trupp nach drau­ßen ver­bracht und rest­lich abge­löscht. Abschlie­ßend wur­de der Brand­raum noch­mals mit­tels Wär­me­bild­ka­me­ra kon­trol­liert. Ins­ge­samt kamen je 2 Atem­schutz­trupps der Feu­er­weh­ren Forth sowie Igens­dorf zum Einsatz.