Haus Mar­teau mit Violoncello-Meisterkurs

„Haus Mar­teau auf Rei­sen“ so heißt die Kon­zert­rei­he des Bezirks, die die musi­ka­li­sche Éli­te aus aller Welt zu Auf­trit­ten durch ganz Ober­fran­ken führt. Im Rosen­thal-Thea­ter kon­zer­tie­ren am Mitt­woch, 5. April 2023, jun­ge Cel­li­stin­nen und Cel­li­sten, die zuvor an einem Mei­ster­kurs mit Prof. Jakob Spahn in der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te in Lich­ten­berg teil­ge­nom­men haben.

„Hoch­ka­rä­ti­ge Kam­mer­kon­zer­te in schö­nem Ambi­en­te: das ist das Erfolgs­ge­heim­nis der Kon­zert­rei­he „Haus Mar­teau auf Rei­sen“, sagt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. Kam­mer­mu­si­ka­li­sche Kon­zer­te die­ser Art sind sonst nur in den gro­ßen Metro­po­len zu erleben.

Der Dozent des Mei­ster­kur­ses für Vio­lon­cel­lo, Prof. Jakob Spahn, ist Solo­cel­list der Baye­ri­schen Staats­oper in Mün­chen. Er stu­dier­te an der Hoch­schu­le für Musik „Hanns Eis­ler“ in Ber­lin, schloss sein Soli­sten­di­plom mit Aus­zeich­nung ab und war Sti­pen­di­at der „Kara­jan-Aka­de­mie“ bei den Ber­li­ner Philharmonikern.

Der Preis­trä­ger zahl­rei­cher natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Wett­be­wer­be wur­de 2010 beim ARD-Wett­be­werb mit dem Son­der­preis der „Ali­ce-Ros­ner-Foun­da­ti­on“ aus­ge­zeich­net. Als Solist kon­zer­tier­te er unter ande­rem mit dem Wie­ner Con­cert Ver­ein und der Rus­si­schen Kam­mer­phil­har­mo­nie St. Peters­burg. Er lehrt an der Musik­hoch­schu­le Nürn­berg und seit die­ser Sai­son auch in der Künst­ler­vil­la Haus Mar­teau in Lichtenberg.

Haus Mar­teau auf Rei­sen mit dem Mei­ster­kurs für Vio­lon­cel­lo mit Prof. Jakob Spahn

Mitt­woch, 5. April 2023 um 18 Uhr im Rosen­thal-Thea­ter Selb.

Am Kla­vier beglei­tet Prof. Dun­ja Robotti.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 15 Euro (regu­lär) und 8 Euro (ermä­ßigt) an der Abend­kas­se und im Vor­ver­kauf bei OK-Ticket (hier).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de