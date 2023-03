Bene­fiz­kon­zert der Kir­chen­band VARIABEL

Mit ihrem Kon­zert „Glück­wunsch – Eine Rei­se durch mein Leben“ begei­ster­te die Band VARIA­BEL am Sonn­tag­nach­mit­tag des 23. März 2023 in St. Wolf­gang in Bam­berg zahl­rei­che Zuhö­rer. Trotz nass­kal­tem, win­di­gem Wet­ter fan­den mehr als 500 Gäste den Weg in die Kir­che. Vie­le nah­men in Kauf, der Dar­bie­tung im Ste­hen zu fol­gen. Doch alle wur­den für ihr Kom­men belohnt, denn die Tex­te und Melo­dien gin­gen zu Her­zen und gaben Impul­se, wie der „Wunsch nach Glück“ Wahr­heit wer­den kann. Mar­kus Star­k­lauf, Band­mit­glied und zugleich Lei­ter der Hos­pi­z­aka­de­mie, gelan­gen von Lied zu Lied stim­mungs­vol­le Über­lei­tun­gen, die auf den see­len­vol­len Inhalt des jeweils kom­men­den Songs vor­be­rei­te­ten. Spek­ta­ku­lä­re Licht­ef­fek­te und eine lied­be­glei­ten­de Bild­prä­sen­ta­ti­on auf einer XXL-Lein­wand per­fek­tio­nier­ten den stim­mungs­vol­len Eindruck.

Das Kon­zert fand zugun­sten der Kin­der­hos­piz­ar­beit des Hos­piz­ver­eins Bam­berg e.V. statt. Im Ver­lauf des Abends gab Kon­rad Göl­ler, 1. Vor­sit­zen­der des Ver­eins, klei­ne Ein­blicke in die Hos­piz­ar­beit im All­ge­mei­nen, das Beglei­ten schwer­ster­krank­ter Kin­der im Beson­de­ren und wies auf den wich­ti­gen Dienst hin, den ehren­amt­li­che Hos­piz­be­glei­ter im Stil­len lei­sten. In die­sem Zusam­men­hang dank­te er den Mit­glie­dern der Band VARIA­BEL, die seit lan­gem Bot­schaf­ter der Hos­piz­ar­beit sind.

Am Ende des Kon­zerts ver­lie­ßen die Zuhö­rer beglückt und mit einem Lächeln im Gesicht die Kir­che und der Hos­piz­ver­ein konn­te sich über einen Spen­den­be­trag von mehr als 4000 Euro freu­en, der nun direkt der Kin­der­hos­piz­ar­beit zugu­te­kommt. Alle Betei­lig­ten bedan­ken sich im Namen des Ver­eins, beson­ders aber im Namen aller schwerst­kran­ken Kin­der, die in Zukunft im Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt in Bam­berg betreut werden.