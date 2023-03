Der Kul­tur­kreis Eber­mann­stadt lädt am Don­ners­tag, den 30. März um 19.30 Uhr zu einem wei­te­ren Vor­trag zum Stadt­ju­bi­lä­um ein. Son­ja Vog­ler stellt die ENT­WICK­LUNG UND MODER­NI­SIE­RUNG EBER­MANN­STADTS VON 1950 BIS HEU­TE vor.

Vie­les hat sich getan seit Ende des zwei­ten Welt­krie­ges in Eber­mann­stadt. Wie sich das beschau­li­che klei­ne Städt­chen schritt­wei­se zum heu­ti­gen Mit­tel­zen­trum ent­wickelt hat, wie das Leben in den fünf­zi­ger Jah­ren in Eber­mann­stadt war, war­um hier drei Schul­ar­ten ange­sie­delt wur­den – die­sen und ande­ren Fra­gen wird nach­ge­spürt und dadurch in manch älte­rem Eber­mann­städ­ter ver­ges­sen geglaub­te Erin­ne­run­gen wecken.

Der Ein­tritt im Hasen­berg­zen­trum, Feu­er­stein­str. 11 ist frei.