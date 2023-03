Die Puber­tät ist ein abso­lu­ter Aus­nah­me­zu­stand für alle Her­an­wach­sen­den. Das bringt Eltern auch an ihre Gren­zen. Vor allem, da sich die Bezie­hung weg von dem The­ma Erzie­hung hin zum Los­las­sen ent­wickeln soll. Der Kin­der­schutz­bund Forch­heim, der Fami­li­en­stütz­punkt und die Fami­li­en­bil­dung im Land­kreis Forch­heim koope­rie­ren in die­sem drei­tei­li­gen Semi­nar und zei­gen mit Hil­fe der Refe­ren­tin Ker­stin Debu­dey auf, wel­che Ver­än­de­run­gen ein Kind durch­läuft. Außer­dem wer­den Fra­gen, wie zum Bei­spiel: „Wie kann ich mein Kind dar­in unter­stüt­zen Ver­ant­wor­tung für das eige­ne Han­deln zu über­neh­men? Oder „was tun, wenn die Eltern plötz­lich schwie­rig wer­den?“ geklärt. Ein Blick hin­ter die Kulis­sen wird auf­zei­gen, woher die Kon­flik­te in der Puber­tät kom­men. Ter­mi­ne sind der 26.04.23, 16.05.23 und 20.06.23 jeweils von

19 – 21 Uhr im Kin­der­schutz­bund Forch­heim. Anmel­dung unter fsp@​forchheim-​nord.​de.