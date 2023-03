Zum 01.02.2023 ist das soge­nann­te „Wind-an-Land-Gesetz“ in Kraft getre­ten. Die wich­tig­ste Neu­re­ge­lung dar­in sind die Quo­ten für Wind­kraft­ge­bie­te, die jedes Bun­des­land erfül­len muss. Für Bay­ern lau­ten die­se Quo­ten 1,1 Pro­zent der Lan­des­flä­che bis 2027 und 1,8 Pro­zent der Flä­che bis Ende 2032. Die Regio­na­len Pla­nungs­ver­bän­de müs­sen die­se Vor­ga­ben des Wind­kraft-Geset­zes umset­zen. Zustän­dig für die­se Umset­zung sind die 18 regio­na­len Pla­nungs­ver­bän­de in Bay­ern, in denen Kom­mu­nen, Land­krei­sen und die Bezirks­re­gie­run­gen ver­tre­ten sind.

In der Gemein­de Pom­mers­fel­den ist bis­her noch kei­ne Flä­che als Vor­rang­ge­biet für den Bau von Wind­kraft­an­la­gen ausgewiesen.

Die Gemein­de Pom­mers­fel­den gehört zum Regio­na­len Pla­nungs­ver­band Ober­fran­ken-West. Von die­sem Pla­nungs­ver­band hat die die Gemein­de Pom­mers­fel­den mitt­ler­wei­le in Form einer Poten­ti­al­kar­te eine erste Poten­ti­al­ana­ly­se für das Gemein­de­ge­biet erhalten.

Auf Grund­la­ge die­ser Poten­ti­al­kar­te muss nun das gesam­te Gemein­de­ge­biet betrach­tet und etwa­ige Vor­schlä­ge für Vor­rang­ge­bie­te an den Regio­na­len Pla­nungs­ver­band über­mit­telt wer­den. Hier­zu ste­hen wir auch mit Nach­bar­kom­mu­nen im Austausch.

Für Vor­schlä­ge, Hin­wei­se und Fra­gen kön­nen sich inter­es­sier­te Bürger/​innen ger­ne an die Gemein­de­ver­wal­tung wenden.

Aus dem Amts­blatt der Gemein­de Pom­mers­fel­den, https://​www​.pom​mers​fel​den​.de/​b​u​e​r​g​e​r​s​e​r​v​i​c​e​-​p​o​l​i​t​i​k​/​s​e​r​v​i​c​e​/​a​m​t​s​b​l​att