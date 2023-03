Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ruck­sack­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Fahr­rad­ab­stell­platz eines Super­mark­tes in der Würz­bur­ger Stra­ße wur­de am Mitt­woch gegen 11.30 Uhr ein dort unbe­auf­sich­tigt abge­stell­ter schwar­zer Damen-Leder­ruck­sack gestoh­len. Der Ruck­sack wur­de zwar kur­ze Zeit spä­ter wie­der auf­ge­fun­den, aller­dings fehl­te ein drei­stel­li­ger Bargeldbetrag.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Hotel­gast bestohlen

BAM­BERG. Aus einem Hotel­zim­mer im Bam­ber­ger Nord-Osten wur­de einem Gast ein 50-Euro-Schein gestoh­len, der auf einem Nacht­tisch abge­legt war. Die Tat­zeit war am Mitt­woch zwi­schen 06.00 Uhr und 14.05 Uhr. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahls aufgenommen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Im Lau­fe des Mitt­wochs wur­den im Stadt­ge­biet Bam­berg erneut fünf Män­ner beim Dieb­stahl von Kos­me­tik­ar­ti­keln, Lebens­mit­teln und Beklei­dung in ver­schie­de­nen Geschäf­ten vom Per­so­nal ertappt. Ein Lang­fin­ger flüch­te­te nach der Tat, wur­de aller­dings vom auf­merk­sa­men Detek­tiv gestellt. Bei einem Laden­dieb konn­te noch eine Viel­zahl von Beklei­dungs­stücken auf­ge­fun­den wer­den, die eben­falls aus einem Dieb­stahl stam­men. Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den liegt in einem drei­stel­li­gen Geldbetrag.

Wem gehört das Kinderrad

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend kurz nach 18.00 Uhr wur­de an der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft ein 23-jäh­ri­ger Mann ver­mut­lich mit einem gestoh­le­nen Kin­der­rad der Mar­ke Btwin, Typ 500 Robot, Far­be orange/​schwarz, im Wert von knapp 170 Euro fest­ge­hal­ten. Die Poli­zei sucht unter Tel.: 0951/9192–210 den recht­mä­ßi­gen Eigen­tü­mer des Fahrrades.

Sko­da verkratzt

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend zwi­schen 18.10 Uhr und 18.20 Uhr wur­de auf dem Park­platz eines Dis­coun­ters am Münch­ner Ring die lin­ke hin­te­re Türe sowie die rech­te hin­te­re Stoß­stan­ge eines dort an einer E‑La­de-Säu­le gepark­ten Sko­da ver­kratzt. Der Tat­ver­dacht rich­tet sich gegen den Fah­rer eines ande­ren E‑Autos, der zur Tat­zeit neben dem beschä­dig­ten Fahr­zeug geparkt war. An dem Sko­da ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Diens­tag kurz vor 16.30 Uhr fuhr auf dem Münch­ner Ring eine Mer­ce­des-Fah­re­rin auf einen vor ihr fah­ren­den Sko­da auf, weil die­ser sein Fahr­zeug abbrem­sen muss­te. Durch den Auf­prall war der Mer­ce­des nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­sach­scha­den an bei­den Autos wird von der Poli­zei auf etwa 13.000 Euro bezif­fert. Der Sko­da-Fah­rer ver­letz­te sich durch den Zusam­men­stoß leicht und muss­te einen Arzt aufsuchen.

BAM­BERG. Beim Links­ab­bie­gen von der Zoll­ner­stra­ße in eine Hof­ein­fahrt miss­ach­te­te am Diens­tag kurz nach 17.30 Uhr eine Mer­ce­des-Fah­re­rin die Vor­fahrt einer Rad­fah­re­rin, die auf die Fahr­bahn stürz­te. Hier­durch zog sich die Frau glück­li­cher­wei­se nur leich­te Ver­let­zun­gen zu. An Auto und Fahr­rad ist Sach­scha­den von ins­ge­samt 700 Euro entstanden.

Unfall­fluch­ten

BAB­MERG. Auf dem Park­platz einer Berufs­schu­le in der Ohm­stra­ße wur­de am Diens­tag zwi­schen 08.15 Uhr und 15.45 Uhr die lin­ke Fahr­zeug­sei­te von einem dort gepark­ten schwar­zen Audi A3 ange­fah­ren. Der Tat­ver­dacht rich­tet sich gegen den Fah­rer eines roten Klein­wa­gens, wel­cher den Audi ver­mut­lich beim Aus­fah­ren aus dem Park­platz ange­fah­ren hat. Die­ser rich­te­te Sach­scha­den von etwa 1000 Euro an und flüch­te­te anschließend.

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh kurz nach 10.30 Uhr wur­de in der Wei­ßen­burg­stra­ße der lin­ke Außen­spie­gel eines dort abge­stell­ten blau­en Ive­co-Lkw abge­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher, der Fah­rer eines blau­en Ford Tran­sit, stieg aus sei­nem Fahr­zeug aus, klapp­te sei­nen Außen­spie­gel wie­der aus und fuhr danach wei­ter, obwohl Sach­scha­den von etwa 500 Euro ent­stan­den ist. Das Kenn­zei­chen wur­de von einem Zeu­gen notiert, wes­halb die Poli­zei den Unfall­ver­ur­sa­cher schnell ermit­teln konnte.

33-jäh­ri­ger Rol­ler­fah­rer miss­ach­tet Rot­licht und steht unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend kurz nach 22.00 Uhr fuhr ein 33-jäh­ri­ger Rol­ler­fah­rer vom Fabrik­bau unge­bremst auf die Gau­stadter Haupt­stra­ße. An der Kreu­zung zur Cas­pers­mey­er­stra­ße bog er dann noch bei Rot­licht nach links in den Regens­bur­ger Ring ab, wo er schließ­lich an einer Bus­hal­te­stel­le einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den konn­te. Hier­bei fand die Poli­zei eine gerin­ge Men­ge Hero­in, ver­schrei­bungs­pflich­ti­ge Medi­ka­men­te sowie einen klei­nen Brocken Haschisch auf. Der Rol­ler­fah­rer muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen, die Wei­ter­fahrt wur­de durch die Poli­zei unter­bun­den sowie das Rausch­gift beschlagnahmt.

Auto­fah­rer stand unter Alko­hol- und Drogeneinfluss

BAM­BERG. Im Stadt­teil Gau­stadt wur­de am Mitt­woch­abend gegen 20.00 Uhr ein 42-jäh­ri­ger Auto­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei weh­te den Poli­zi­sten eine Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Bei einem Test brach­te es der Mann auf 0,46 Pro­mil­le. Zudem zeig­te er dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen und gab zu, kurz vor­her Betäu­bungs­mit­tel kon­su­miert zu haben. Er muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen und auch sein Auto ste­hen lassen.

Zwei jun­ge Män­ner hat­ten Rausch­gift einstecken

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh gegen 02.20 Uhr wur­den in der Luit­pold­stra­ße zwei Män­ner im Alter von 18 und 20 Jah­ren einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen, weil sie sich beim Erblicken eines Zivil-Fahr­zeu­ges der Poli­zei ver­däch­tig ver­hiel­ten. Hier­bei ließ der 20-Jäh­ri­ge einen Joint fal­len und hat­te Mari­hua­na in der Klei­dung ver­steckt. Bei sei­nem 18-jäh­ri­gen Beglei­ter fand die Poli­zei eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na, wel­ches eben­falls in der Klei­dung ver­steckt war. Die Bei­den müs­sen sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz verantworten.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Dro­gen über der Son­nen­blen­de versteckt

But­ten­heim. Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Mitt­woch­nach­mit­tag einen Klein­trans­por­ter, wel­cher auf der A73 bei der Aus­fahrt But­ten­heim unter­wegs war. Hier­bei konn­ten sie in einem Abla­ge­fach über der Son­nen­blen­de eine gerin­ge Men­ge Haschisch­öl auf­fin­den und sicher­stel­len. Auf den 29-jäh­ri­gen Fah­rer kommt nun eine Anzei­ge auf­grund eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz zu.

Immer häu­fi­ger wer­den Betrun­ke­ne auf E‑Scootern festgestellt

Bam­berg. Am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen fiel einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei in der Bam­ber­ger Innen­stadt ein 44-jäh­ri­ger Mann auf, der sehr unsi­cher auf einem E‑Scooter unter­wegs war. Bei sei­ner Kon­trol­le mach­te er auch sofort einen deut­lich ange­trun­ke­nen Ein­druck. Ein frei­wil­li­ger Alko­test ergab schließ­lich 1,32 Pro­mil­le. Es wird offen­sicht­lich immer noch von vie­len Men­schen ange­nom­men, dass für E‑Scooter die Alko­hol­gren­zen von Fahr­rä­dern gel­ten. Dies ist aber nicht der Fall, da es sich bei ihnen um Kraft­fahr­zeu­ge han­delt und damit schlicht­weg eine ande­re Ver­kehrs­be­tei­li­gung mit höhe­rer Ver­ant­wor­tung im Stra­ßen­ver­kehr ver­bun­den ist. Eine Blut­ent­nah­me muss­te des­halb durch­ge­führt und die Wei­ter­fahrt unter­sagt wer­den. Den Mann erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Straßenverkehr.

Déjà-vu, schon wie­der ohne Füh­rer­schein erwischt

Eggols­heim. Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Mitt­woch­mit­tag einen VW Golf, der auf der A73 in Rich­tung Suhl unter­wegs war und ihnen gleich bekannt vor­kam. Tat­säch­lich hat­ten sie den 54-jäh­ri­gen Fah­rer schon Anfang Febru­ar kon­trol­liert. Genau wie damals zeig­te er ihnen einen Füh­rer­schein eines Nicht-EU-Staa­tes vor, wel­cher in Deutsch­land aller­dings nicht mehr aner­kannt wer­den kann, da der Mann hier schon seit über zehn Jah­ren wohnt. Die­se Infor­ma­ti­on hat­te der Mann nach­weis­lich schon vor über neun Jah­ren und zuletzt auch im Febru­ar schrift­lich erhal­ten. Dies hielt ihn offen­sicht­lich aber nicht davon ab, wei­ter uner­laubt zu Fah­ren. Er muss­te sei­ne Fahrt nun wie­der abbre­chen und erwar­tet ein wei­te­res Straf­ver­fah­ren wegen vor­sätz­li­chen Fah­rens ohne Fahrerlaubnis.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Streit im Rotmaincenter

Bay­reuth – Zwei weib­li­che Jugend­li­che kamen sich am Mitt­woch Nach­mit­tag mit­ten im Rot­main­cen­ter in die Haa­re und tru­gen den Streit kör­per­lich aus.

Die zunächst ver­ba­le Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen den Jugend­li­chen führ­te anschlie­ßend zu einer Schub­se­rei, in deren Fol­ge eine der Kon­tra­hen­ten mit Cola über­schüt­tet wur­de. Dies wur­de schließ­lich mit gegen­sei­ti­gen Schlä­gen und Haa­re­zie­hen quit­tiert. Erst durch das Ein­schrei­ten von unbe­tei­lig­ten Zeu­gen konn­ten die Bei­den getrennt wer­den. Die Betei­lig­ten tru­gen nur leich­te Bles­su­ren davon und wur­den schließ­lich den ver­stän­dig­ten Eltern über­ge­ben. Es folgt eine Anzei­ge wegen gegen­sei­ti­ger Körperverletzung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Sach­be­schä­di­gung an KFZ

Gefrees/​Unbe­kann­te Täter haben am gest­ri­gen Mitt­woch, in der Zeit von 06.50 Uhr bis 16.45 Uhr, am Pend­ler­park­platz neben der Auf­fahrt zur BAB 9 die Wind­schutz­schei­be eines dort gepark­ten PKW beschä­digt. Wer Hin­wei­se zur Sach­be­schä­di­gung machen kann, möge sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land, Tel. 0921/506‑2230, in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­de­lik­te

Kirch­eh­ren­bach. Am Abend gg. 20 Uhr fiel das Augen­merk der Beam­ten wäh­rend einer Laser­mes­sung in der Bahn­hof­stra­ße auf einen 15-jäh­ri­gen Mofa-Fah­rer, des­sen Auf­puff­an­la­ge zunächst auf­fäl­lig laut war. Die Geschwin­dig­keits­mes­sung ergab eben­falls, daß das Mofa schnel­ler als die erlaub­ten bau­art­be­ding­ten 25 km/​h unter­wegs war. Aus die­sem Grund wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis ein­ge­lei­tet und die Wei­ter­fahrt untersagt.

Im Ver­lauf der wei­te­ren Laser­mes­sung wur­de ins­ge­samt nur 1 Pkw bean­stan­det, der mit 44 km/​h anstel­le der erlaub­ten 30 km/​h unter­wegs war.

Igens­dorf. Kurz vor Mit­ter­nacht wur­de ein 40-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer eines Vw, Golf, auf der Staats­str. 2236 einer Ver­kehrs­kon­trol­le unterzogen.

Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test ergab vor Ort eine Alko­hol­kon­zen­tra­ti­on von knapp über 0,5 Pro­mil­le, wes­halb der Pro­band zum Zwecke eines gerichts­ver­wert­ba­ren Tests zur näch­sten Poli­zei­dienst­stel­le ver­bracht wurde.

Dort ange­kom­men fiel der Wert jedoch unter den Grenz­wert, wes­halb ihm eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge und 1 Monat Fahr­ver­bot erspart blieben.

Unfall­flucht

Eber­mann­stadt. Im Zeit­raum von Mon­tag­mor­gen bis Diens­tag­nach­mit­tag wur­de ein blau­er Pkw, Sko­da, Fabia, durch bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug im Bereich des Hecks hin­ten rechts ange­fah­ren und beschä­digt, wäh­rend die­ser auf dem Park­platz des Sport­ge­län­des in der Sport­platz­stra­ße abge­stellt war.

Der Sach­scha­den wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat Ermitt­lun­gen wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht auf­ge­nom­men und erbit­tet Zeu­gen­hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mitt­woch­mor­gen gegen 09:00 Uhr park­te eine 45-Jäh­ri­ge ihren Pkw, Opel/​Corsa in schwarz, am John‑F.-Kennedy-Ring, auf Höhe der Haus­num­mer 18. Als sie gegen 11:30 Uhr zu ihrem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te sie einen fri­schen Unfall­scha­den an der vor­de­ren rech­ten Fahr­zeug­front fest­stel­len. Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forchheim/​Buckenhofen. In der Zeit von Sonn­tag, 01.01.2023, bis Sonn­tag, 19.03.2023, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter im Wald­ge­biet nähe Jäger­steig in Bucken­ho­fen, Holz im Wert von ca. 600,- Euro.

Forch­heim. Am Mitt­woch­nach­mit­tag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter eine Base­ball­kap­pe der Mar­ke Mon­cler in einem Geschäft in der Kapellenstraße.

Zeu­gen der bei­den Dieb­stäh­le wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

- Fehl­an­zei­ge -