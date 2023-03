Die Abfall­wirt­schaft des Land­krei­ses Kro­nach weist dar­auf hin, dass sich die Müll­ab­fuhr auf­grund der Fei­er­ta­ge zu Ostern im gesam­ten Land­kreis wie folgt verschiebt:

Die Abfuh­ren in der Woche vor Ostern wer­den jeweils um einen Werk­tag vor­ver­legt. Die Abfuhr am Mon­tag, 03.04.2023, fin­det am Sams­tag, 01.04.2023, statt. Eben­so fin­den die Abfuh­ren von Diens­tag, 04.04.2023, bis Frei­tag, 07.04.2023 (Kar­frei­tag), jeweils einen Tag frü­her statt.

In der Woche nach Ostern wird die Abfuhr von Mon­tag, 10.04.2023 (Oster­mon­tag), am Diens­tag, 11.04.2023, nach­ge­holt. Eben­so ver­schie­ben sich die Abfuh­ren von Diens­tag, 11.04.2023, bis Frei­tag, 14.04.2023, auf den nach­fol­gen­den Tag.

Es wird gebe­ten, die Behäl­ter bzw. Sam­mel­säcke am Abfuhr­tag bereits ab 6.00 Uhr früh bzw. schon am Vor­abend bereit­zu­stel­len, da die Abfuhr­un­ter­neh­men bereits um die­se Zeit mit dem Dienst beginnen.