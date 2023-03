Maria Voll­mer ist mit ihrem Pro­gramm „Tan­tra, Tup­per & Tequi­la“ am Sams­tag, den 15. April um 20 Uhr im Erlan­ger Fif­ty-Fif­ty zu sehen.

Was tut eine Frau, wenn zwei puber­tie­ren­de Teen­ager und ein mid­life-kri­seln­der Ehe­mann das Gesche­hen zu Hau­se bestim­men wol­len? Sie küm­mert sich nicht drum! Sie gönnt sich viel­mehr Fri­seur­be­su­che, die so viel kosten wie die Lea­sing­ra­ten fürs Auto. Und sie spürt die im Zim­mer der Söh­ne ver­steck­ten Dro­gen auf – um sie gleich mal aus­zu­pro­bie­ren. Aller­dings wun­dert sie sich über die Geschen­ke, die sie zu ihrem 50. Geburts­tag bekommt: ein Tan­tra-Wochen­en­de in der Eifel, eine Ein­la­dung zu einer Hör­ge­rä­te-Par­ty und ein Jochen Schwei­zer Gut­schein für „ein­mal Auto zer­trüm­mern“ mit einem Part­ner ihrer Wahl. Und beim Blick in die Zei­tung fragt sie sich, ob man in einer Welt, die gera­de aus den Fugen gerät, noch unbe­schwert genie­ßen, tan­zen und Tequi­la trin­ken darf. Man darf nicht nur, man muss, beschließt sie, getreu ihrem Mot­to: Eine Frau soll­te nicht dar­auf war­ten, auch etwas vom Kuchen abzu­be­kom­men, son­dern den Tor­ten­he­ber selbst in die Hand nehmen!