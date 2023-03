Mit dem digi­ta­len Deutsch­land-Ticket kön­nen die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ab dem 1. Mai für nur 49 Euro pro Monat in allen Ver­kehrs­mit­teln des öffent­li­chen Nah­ver­kehrs fle­xi­bel und kli­ma­freund­lich durch ganz Deutsch­land rei­sen. Erwor­ben wer­den kann das als Monats­abo ange­leg­te und monat­lich künd­ba­re Ticket bereits ab Mon­tag, 3. April. Es gilt für eine Per­son in allen Bus­sen und Bah­nen des Nah- und Regio­nal­ver­kehrs und ist nicht über­trag­bar. Aus­ge­nom­men sind der Fern­ver­kehr (IC, ICE, EC) sowie Fahr­ten in der ersten Klasse.

Grund­sätz­lich soll das Deutsch­land-Ticket nach dem Wil­len der Bun­des­re­gie­rung digi­tal – also per App oder auf einer Chip­kar­te – ange­bo­ten wer­den. Ver­trie­ben wird es unter ande­rem über die Mobi­li­täts­zen­tra­le am Kro­na­cher Bahn­hof sowohl als Han­dy­ticket als auch als Chip­kar­te. Wer sich für Letz­te­re ent­schei­det, soll­te jedoch die Bestel­lung bis spä­te­stens zum 15. April ver­an­las­sen, um es recht­zei­tig zum Start des Deutsch­land-Tickets am 1. Mai in Hän­den zu hal­ten. Natür­lich haben Inter­es­sier­te auch zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten, das Ticket bequem online von zu Hau­se aus zu ordern. Bei­spiel­haft ver­weist die Mobi­li­täts­zen­tra­le in die­sem Zusam­men­hang im Vor­griff auf den poten­zi­el­len Bei­tritt zum Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg (VGN) auf des­sen App (VGN Fahr­plan & Tickets) sowie auf den VGN-Online­shop unter https://​shop​.vgn​.de.

Vie­le Men­schen wer­den sich durch das Deutsch­land-Ticket mög­li­cher­wei­se erst­mals inten­si­ver für die öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­tel in ihrer Regi­on inter­es­sie­ren, wo der Groß­teil ihrer indi­vi­du­el­len Mobi­li­tät statt­fin­det. Mit der Ein­füh­rung des Mobi­li­täts­kon­zep­tes inklu­si­ve des erfolg­rei­chen Ruf­bus-Systems hat sich der Land­kreis Kro­nach bereits 2020 auf den Weg gemacht, den ÖPNV durch bes­se­re Ver­bin­dun­gen und kür­ze­re Tak­tun­gen fle­xi­bler und damit attrak­ti­ver zu gestal­ten. Mit der Ein­füh­rung des Deutsch­land-Tickets kann die­se Attrak­ti­vi­tät erneut gestei­gert wer­den, obwohl sicher­lich nicht alle ÖPNV-Nut­zer die Flat­rate als Monats­abo benö­ti­gen wer­den. Auch des­halb bleibt das aktu­el­le Ticket­an­ge­bot des Land­krei­ses Kro­nach bestehen, um den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern eine größt­mög­li­che Aus­wahl zu bieten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Kauf des Deutsch­land-Tickets wie auch zum ÖPNV im Land­kreis Kro­nach gibt es in der Mobi­li­täts­zen­tra­le am Kro­na­cher Bahn­hof tele­fo­nisch unter 09261/678678 oder auch vor Ort zu den übli­chen Öff­nungs­zei­ten von Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17.30 Uhr. Tie­fer­ge­hen­de Infor­ma­tio­nen zum Deutsch­land-Ticket sind zudem zu fin­den auf den Inter­net­sei­ten des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Woh­nen, Bau und Ver­kehr unter https://​www​.stmb​.bay​ern​.de/​m​e​d​/​a​k​t​u​e​l​l​/​a​r​c​h​i​v​/​2​0​2​3​/​f​a​q​_​d​e​u​t​s​c​h​l​a​n​d​t​i​c​k​et/ oder des Ver­ban­des Deut­scher Ver­kehrs­un­ter­neh­men unter https://www.d‑ticket.info/