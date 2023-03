Die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main bie­tet in den Oster­fe­ri­en am Mitt­woch, 5. April 2023, einen Krea­tiv­kurs für Kin­der an. Dabei kön­nen sie unter Anlei­tung von Elfrie­de Dau­er Früh­lings­blü­her mit Pastell­krei­de auf schwar­zem Papier malen. Es gibt noch ein paar Restplätze.

Der Kurs beginnt am Mitt­woch, 5. April 2023, um 15 Uhr. Die Teil­neh­mer­ge­bühr beträgt fünf Euro zuzüg­lich fünf Euro Mate­ri­al­ko­sten. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on unter der Tele­fon­num­mer 09575/921455 oder per Mail: umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.