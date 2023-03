Kosten­frei­es Angebot

Gemein­sam mit dem Fach­be­ra­ter der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken und den Aktiv­se­nio­ren Bay­ern füh­ren Land­kreis und Stadt Bay­reuth am Don­ners­tag, 06. April 2023, wie­der einen Bera­tungs­tag für Grün­dungs­in­ter­es­sier­te, Jung­un­ter­neh­mer und Inha­ber klei­ner bis mitt­le­rer Betrie­be durch. Die Bera­tungs­ta­ge wer­den für die Inter­es­sen­ten als Video­kon­fe­renz durch­ge­führt. Die Zugangs­mo­da­li­tä­ten wer­den bei der Anmel­dung mitgeteilt.

Die Exper­ten ste­hen an die­sem Tag von 09:00 bis 16:00 Uhr für eine kosten­lo­se Ein­stiegs­be­ra­tung in 30- bis 45-minü­ti­gen Ein­zel­ge­sprä­chen zur Ver­fü­gung. Der Bera­tungs­um­fang ist weit gespannt – so geht es the­ma­tisch unter ande­rem um die Kon­kre­ti­sie­rung des Grün­dungs­vor­ha­bens, Grün­dungs­for­ma­li­tä­ten, Wachs­tums­plä­ne oder etwa Finan­zie­rungs­mög­lich­kei­ten durch staat­li­che Förderhilfen.

Für die Teil­nah­me ist eine Vor­anmel­dung bei der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses (Tel. 0921/728–158) oder der Stadt (Tel. 0921/251–590) notwendig.

Bera­tungs­ge­sprä­che für Erst­in­for­ma­tio­nen und Start­hil­fen kön­nen aber auch sonst das gan­ze Jahr über ver­ein­bart wer­den. Die Wirt­schafts­för­de­run­gen von Land­kreis und­Sei­te 2 von 2 Stadt Bay­reuth ste­hen ger­ne mit Infor­ma­tio­nen zur Ver­fü­gung. Wen­den Sie sich per Email oder Tele­fon an: