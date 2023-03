Denk­mä­ler aus ver­gan­ge­ner Zeit: Belieb­te Füh­run­gen im alten & neu­en Kulm­ba­cher Fried­hof star­ten wieder!

Die Inschrif­ten auf den Grab­stei­nen sind Zeu­gen längst ver­gan­ge­ner Zei­ten und ein histo­ri­sches Stadt­le­xi­kon, das vie­le Geschich­ten zu erzäh­len weiß. Des­halb bie­tet der Tou­ris­mus & Ver­an­stal­tungs­ser­vice der Stadt Kulm­bach ver­schie­de­ne Ter­mi­ne für eine Zeit­rei­se der beson­de­ren Art durch den alten & neu­en Fried­hof an.

Bei einem ca. zwei­stün­di­gen Rund­gang durch den alten bzw. den neu­en Fried­hof war­ten vie­le span­nen­de Erzäh­lun­gen und wis­sens­wer­te Anek­do­ten auf die Gäste. Zahl­rei­che bedeu­ten­de Kulm­ba­cher Per­sön­lich­kei­ten, die weit über die eige­ne Lebens­zeit hin­aus die Histo­rie unse­rer Stadt beein­flusst haben, fan­den dort ihre letz­te Ruhe­stät­te. Ihre Gedenk­stei­ne wer­den nun zu ech­ten „Geschich­ten­er­zäh­lern“.

Gleich meh­re­re Ter­mi­ne für die belieb­ten Füh­run­gen durch den alten & neu­en Fried­hof der Stadt Kulm­bach wer­den angeboten:

Ter­mi­ne 2023 – Alter Fried­hof (roman­ti­sche Parkanlage)

Sonn­tag, 9. April 2023, ab 14 Uhr

Don­ners­tag, 18. Mai 2023, ab 14 Uhr

Mitt­woch, 1. Novem­ber 2023, ab 14 Uhr

Sonn­tag, 5. Novem­ber 2023, ab 14 Uhr

Treff­punkt: Niko­lai­kir­che Kulm­bach, Ein­gang Friedhofsberg

Ter­min 2023 – Neu­er Fried­hof (Stadt­fried­hof)

Sams­tag, 10. Juni 2023 ab 14 Uhr

Treff­punkt: Haupt­ein­gang Stadt­fried­hof, Fried­hofstra­ße Kulmbach

Prei­se: 2 Euro pro Kind (bis 18 Jah­re); 5 Euro pro Erwachsener

Tele­fo­ni­sche Anmel­dung (da Teil­neh­mer­zahl begrenzt):

Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulmbach

Buch­bin­der­gas­se 5

95326 Kulm­bach

Tele­fon: 09221 / 95 88–0

Tipp:

Ver­schen­ken Sie ein­fach eine Zeit­rei­se in Form eines Gut­scheins! Wei­te­re Infos dazu bekom­men Sie direkt in unse­rer Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach in der Buch­bin­der­gas­se 5.