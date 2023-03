Die Kar­wo­che und die Oster­ta­ge sind der Höhe­punkt des Kir­chen­jah­res und wer­den im Bam­ber­ger Dom beson­ders gestal­tet. Die Got­tes­dien­ste an den Fest­ta­gen wer­den im Live­stream über­tra­gen. Alle Coro­na-Beschrän­kun­gen sind auf­ge­ho­ben. Am Palm­sonn­tag (2. April), dem Beginn der Kar­wo­che, wird an den Ein­zug Jesu in Jeru­sa­lem erin­nert. Um 9.30 Uhr fin­det in der Kir­che St. Jakob die Palm­wei­he statt, anschlie­ßend führt die Pro­zes­si­on zum Dom, wo ein Pon­ti­fi­kal­got­tes­dienst mit Weih­bi­schof Her­wig Gös­sl gefei­ert wird. Der Bam­ber­ger Dom­chor singt unter Lei­tung von Dom­ka­pell­mei­ster Vin­cent Heit­zer die Mat­thä­us­pas­si­on von Wer­ner Pees sowie die Mis­sa in a von Pom­peo Can­nic­cia­ri. Der Live­stream beginnt mit der Eucha­ri­stie­fei­er im Dom gegen 10.00 Uhr. Eine wei­te­re Eucha­ri­stie­fei­er im Dom fin­det um 11.30 Uhr statt.

Am Mitt­woch der Kar­wo­che (4. April) fei­ert Weih­bi­schof Gös­sl um 18 Uhr die Chri­sam­mes­se, in der die hei­li­gen Öle für Tau­fe, Fir­mung, Prie­ster- und Bischofs­wei­he, Kran­ken­sal­bung sowie Altar- und Kir­chen­wei­he geweiht wer­den. Die anwe­sen­den Prie­ster erneu­ern ihr Wei­he­ver­spre­chen. Orga­ni­siert und ein­ge­la­den durch das Jugend­amt der Erz­diö­ze­se wer­den auch Firm­lin­ge teil­neh­men. Die Mäd­chen­kan­to­rei am Bam­ber­ger Dom gestal­tet die­sen Got­tes­dienst unter Lei­tung von Dom­ka­pell­mei­ster Vin­cent Heit­zer mit der Peace Mass des eng­li­schen Kom­po­ni­sten Bob Chilcott.

Am Grün­don­ners­tag (6. April) beginnt um 19 Uhr die Mes­se vom Letz­ten Abend­mahl. Weih­bi­schof Gös­sl nimmt die Fuß­wa­schung an ehren- und haupt­amt­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern der Cari­tas vor. Nach der Über­tra­gung des Aller­hei­lig­sten in die Nagel­ka­pel­le und der Kom­plet folgt um 21 Uhr eine Ölber­g­an­dacht mit anschlie­ßen­der Gele­gen­heit zur stil­len Anbe­tung bis 22.15 Uhr. Unter Lei­tung von Katha­ri­na Ack­va wird die­ser Got­tes­dienst vom Män­ner­chor des Bam­ber­ger Dom­cho­res mitgestaltet.

Am Kar­frei­tag (7. April) nimmt Erz­bi­schof eme­ri­tus Lud­wig Schick um 5 Uhr am Kreuz­weg teil, der an der Obe­ren Pfar­re beginnt und über die Alten­burg nach St. Jakob führt. Im Dom fin­det um 10 Uhr eine Kreuz­weg­an­dacht statt, um 11 Uhr ein Kin­der­kreuz­weg. Um 14.30 Uhr steht Weih­bi­schof Gös­sl im Dom der Fei­er vom Lei­den und Ster­ben Chri­sti vor. Die Dom­kan­to­rei Bam­berg singt unter Lei­tung von Dom­ka­pell­mei­ster Vin­cent Heit­zer Chor­mu­sik von R. Dubra, J. Kuh­nau, V. Nees, T. Tal­lis und T. L. de Vic­to­ria. Zum Abschluss der Lit­ur­gie zieht eine Pro­zes­si­on zum Hei­li­gen Grab, das in der Nagel­ka­pel­le auf­ge­baut ist. Um 19 Uhr wird in der Nagel­ka­pel­le die Andacht zu den sie­ben Wor­ten Jesu am Kreuz gebe­tet. Beicht­ge­le­gen­heit im Dom ist am Kar­frei­tag von 9.00 bis 11.30 Uhr sowie ab 13 Uhr.

Am Kar­sams­tag (8. April) ist das Aller­hei­lig­ste von 16 Uhr bis 18 Uhr am Hei­li­gen Grab in der Nagel­ka­pel­le zur Anbe­tung aus­ge­setzt. Die Fei­er der Auf­er­ste­hung Jesu in der Oster­nacht mit Weih­bi­schof Gös­sl beginnt um 21 Uhr vor dem Für­sten­por­tal mit der Seg­nung des Oster­feu­ers und dem anschlie­ßen­den Ein­zug in den Dom. Die Dom­kan­to­rei Bam­berg singt unter der Lei­tung von Katha­ri­na Ack­va und Dom­ka­pell­mei­ster Vin­cent Heit­zer Chor­mu­sik von G. F. Hän­del, M. Hop­pe, P. Isom und G. da Pal­e­stri­na. Am Ende des Got­tes­dien­stes wer­den die Spei­sen geweiht.

Am Oster­sonn­tag (9. April) fei­ert Weih­bi­schof Gös­sl mit den Gläu­bi­gen um 9.30 Uhr den fest­li­chen Oster­got­tes­dienst zum Hoch­fest der Auf­er­ste­hung des Herrn. Der Bam­ber­ger Dom­chor, Soli­sten und Mit­glie­der der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker musi­zie­ren unter Lei­tung von Dom­ka­pell­mei­ster Vin­cent Heit­zer die Krö­nungs­mes­se KV 317 von Wolf­gang Ama­de­us Mozart. Um 11.30 Uhr wird eben­falls eine Hei­li­ge Mes­se gefei­ert. Um 17 Uhr fin­det die Pon­ti­fi­kal­ves­per im Dom mit Weih­bi­schof Gös­sl statt, die von Mit­glie­dern aller Chö­re am Bam­ber­ger Dom unter Lei­tung von Katha­ri­na Ack­va gestal­tet wird.

Am Oster­mon­tag (10. April) fei­ert Weih­bi­schof Her­wig Gös­sl mit den Gläu­bi­gen um 9.30 Uhr im Dom einen Got­tes­dienst, bei dem deut­sche Kir­chen­lie­der gesun­gen wer­den. Um 11.30 Uhr wird eine wei­te­re Hei­li­ge Mes­se gefei­ert. Um 17 Uhr fin­det eine Fest­an­dacht mit dem Dom­pfar­rer Mar­kus Koh­mann statt.

Von Grün­don­ners­tag bis Kar­sams­tag fin­det jeweils um 7 Uhr eine Trau­er­met­te mit Lau­des in der Nagel­ka­pel­le statt. Vor­ste­her ist Weih­bi­schof Her­wig Gössl.

Wäh­rend der Got­tes­dien­ste besteht Park­erlaub­nis auf dem Domplatz.

An der Orgel spie­len Dom­or­ga­nist Mar­kus Wil­lin­ger sowie Regio­nal­kan­tor Karl-Heinz Böhm.

Die Got­tes­dien­ste am Palm­sonn­tag (9.30 Uhr), zur Chri­sam­mes­se (18 Uhr), Grün­don­ners­tag (19 Uhr), Kar­frei­tag (14.30 Uhr), zur Oster­nacht (21 Uhr), Oster­sonn­tag (9.30 Uhr) und Oster­mon­tag (9.30 Uhr) wer­den im Live­stream über­tra­gen auf www​.you​tube​.com/​e​r​z​b​i​s​t​u​m​b​a​m​b​erg sowie auf der Face­book­sei­te des Bam­ber­ger Doms.