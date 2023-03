„Spaß ohne Punkt und Koma“ heißt eine inter­ak­ti­ve Aus­stel­lung des baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Gesund­heit und Pfle­ge und des baye­ri­schen Zen­trums für Prä­ven­ti­on und Gesund­heits­för­de­rung (ZPG) zum The­ma Alko­hol­prä­ven­ti­on. In der Zeit vom 14. bis 22. März 2023 war sie in Bay­ern erst­mals an der Her­zog-Otto-Mit­tel­schu­le (HOS) in Lich­ten­fels zu sehen.

Für die Klas­sen 7 bis 9 wird an acht inter­ak­ti­ven Sta­tio­nen dar­ge­stellt, wel­che Wir­kun­gen und Fol­gen Alko­hol­kon­sum haben kann. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler kön­nen hier Fra­gen stel­len, am Tablet die The­men bear­bei­ten, dis­ku­tie­ren, unter beweg­li­che Klap­pen schau­en, selbst die sta­bi­le Sei­ten­la­ge üben und vie­les mehr.

Zur Eröff­nung begrüß­te der Rek­tor der HOS, Bernd Schick den Stell­ver­tre­ter des Land­rats, Hel­mut Fischer, der die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 8cM mit einer kur­zen Anspra­che auf das The­ma ein­stimm­te. Auch die stell­ver­tre­ten­de Lei­te­rin des Sach­ge­biets Gesund­heit am Land­rats­amt, Gud­run Hager, war vor Ort. Ihr Team hat­te die Aus­stel­lung orga­ni­siert und betreu­te sie zusam­men mit den Schul­so­zi­al­ar­bei­te­rin­nen der Herzog-Otto-Mittelschule.

Hel­mut Fischer zeig­te sich erfreut, dass die Aus­stel­lung in Lich­ten­fels zu sehen war. Durch Inter­ak­ti­on bie­te sie die Mög­lich­keit, Jugend­li­che auf ver­schie­den­ste Wei­se für die Gefah­ren des Alko­hol­kon­sums zu sen­si­bi­li­sie­ren und die­ne so der Prä­ven­ti­on. Dank sag­te der Stell­ver­tre­ter des Land­rats allen, die dazu bei­getra­gen haben, die Aus­stel­lung nach Lich­ten­fels zu holen. Rek­tor Schick unter­strich: „Für uns Lehr­kräf­te ist es natür­lich toll, so eine inter­ak­ti­ve Aus­stel­lung zu die­sem wich­ti­gen The­ma zu haben. Denn wir erhof­fen uns natür­lich, dass die Schü­le­rin­nen und Schü­ler mög­lichst viel mit­neh­men können!“

20 Klas­sen aus den Schu­len der Stadt Lich­ten­fels (Her­zog-Otto-Mit­tel­schu­le, Mera­ni­er-Gym­na­si­um, Pri­va­te Wirt­schafts­schu­le) besuch­ten die Aus­stel­lung, die auch jeweils im süd­li­chen und nörd­li­chen Land­kreis Sta­ti­on machen soll.