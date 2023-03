Ein­rich­tung des AELF Coburg-Kulm­bach bie­tet ab 1. Sep­tem­ber wie­der zwei freie Plätze

Ein viel­fäl­ti­ges Spek­trum krea­ti­ver Auf­ga­ben mit viel Zeit in der Natur – das bie­tet das Frei­wil­li­ge Öko­lo­gi­sche Jahr am Jugend­wald­heim Lau­en­stein in Lud­wigs­stadt (Land­kreis Kro­nach). Ab Sep­tem­ber bie­tet die Ein­rich­tung des Amts für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Coburg-Kulm­bach wie­der zwei Plät­ze für jun­ge Men­schen (Voll­jäh­rig­keit erwünscht) an, die Spaß an der abwechs­lungs­rei­chen wald­päd­ago­gi­schen Arbeit haben. Dafür stellt das Amt auch eine WG-Woh­nung vor Ort kosten­frei bereit.

Frei­wil­li­ges Öko­lo­gi­sches Jahr hilft bei der Orientierung

Seit einem guten hal­ben Jahr sind Chri­sti­na und Tim als „FÖJ­ler“ am Jugend­wald­heim tä- tig. Für den 20-Jäh­ri­gen aus Bad Kis­sin­gen ist das Frei­wil­li­ge Öko­lo­gi­sche Jahr die per­fek­te Mög­lich­keit, die Zeit bis zu sei­ner Aus­bil­dung zum Erzie­her zu über­brücken: „Es ist eine tol­le Erfah­rung. Ich woh­ne allei­ne, die Arbeit macht Spaß und ich kom­me mit den Schul­klas­sen sehr gut zurecht. Span­nend sind auch die gan­zen hand­werk­li­chen Sachen, obwohl ich eigent­lich nicht so der Hand­wer­ker bin.“ Einen Büro­job könn­te er sich nicht mehr vor­stel­len: „Drau­ßen sein ist eine klas­se Sache.“

Chri­sti­na ist 18 Jah­re und kommt aus Kemp­ten im All­gäu. Sie fin­det am Jugend­wald­heim ins­be­son­de­re die Ver­bin­dung von sozia­len und öko­lo­gi­schen The­men gut: „Ich will stu­die­ren und kann mir nun gut vor­stel­len, in die Umwelt­rich­tung zu gehen.“ Das FÖJ in Lau­en­stein habe ihr bei der Ent­schei­dungs­fin­dung gehol­fen – ganz so, wie es ange­dacht ist, denn es soll jun­gen Men­schen bei der Ori­en­tie­rung helfen.

Span­nen­der und abwechs­lungs­rei­cher Tagesablauf

Der Arbeits­tag im Jugend­wald­heim beginnt für die bei­den um 7 Uhr. Dazu gehö­ren auch fest­ge­leg­te Auf­ga­ben wie Müllraus­brin­gen. Nach dem gemein­sa­men Früh­stück mit den Schul­kin­dern hel­fen sie beim Wald­pro­gramm. Das reicht vom Baum­fäl­len über Schrei­ner­ar­bei­ten bis hin zum Kochen und Backen am Lager­feu­er. So oft und lan­ge es geht, wer­den Aktio­nen mit den Schul­klas­sen drau­ßen gemacht: Hüt­ten sel­ber bau­en und dar­in schla­fen, Äpfel ern­ten und pres­sen und auch das gera­de für den käfer­ge­plag­ten Fran­ken­wald wich­ti­ge The­ma Baum­pflan­zung – all das beglei­ten die bei­den FÖJ­ler von der Pla­nung bis zur Durch­füh­rung. Mela­nie Schwarz­mei­er vom AELF Coburg-Kulm­bach: „Chri­sti­na und Tim machen es sehr gut. Sie sind sehr zuver­läs­sig und kön­nen super mit den Kin­dern umge­hen.“ Für sie sind die bei­den ihre „Joker“: „Sie kön­nen alles, auch in der Küche.“

AELF Coburg-Kulm­bach stellt Unterkunft

Dabei füh­len sie sich in Lau­en­stein pudel­wohl. Nicht umsonst spricht Tim von „daheim“: „Ich war bis auf ein Wochen­en­de und die Feri­en nur hier. Die Leu­te sind total nett und ich mag die Land­schaft.“ Ein Vor­teil beim FÖJ im Jugend­wald­heim ist laut Mela­nie Schwarz­mei­er auch, dass wich­ti­ge Kosten weg­fal­len: „Das AELF Coburg-Kulm­bach hat eine Woh­nung ange­mie­tet und stellt sie den Frei­wil­li­gen­dienst­lei­sten­den kosten­los zur Ver­fü­gung. Auch die Ver­pfle­gung wird über­wie­gend gestellt.“

Schon nach etwas mehr als der Halb­zeit sei­ner 12 Mona­te kann Tim das FÖJ beim Jugend­wald­heim emp­feh­len: „Das Frei­wil­li­ge Öko­lo­gi­sche Jahr war eine gro­ße Ver­än­de­rung und hat mein Leben bereichert.“

FÖJ am Jugend­wald­heim Lau­en­stein – jetzt bewerben!

Das Frei­wil­li­ge Öko­lo­gi­sche Jahr (FÖJ) ist ein Bil­dungs- und Ori­en­tie­rungs­jahr für jun­ge Leu­te. Es besteht aus abwechs­lungs­rei­chen Tätig­kei­ten in Ein­rich­tun­gen des Natur- und Umwelt­schut­zes, Ämtern, Land- und Forst­wirt­schaft, Umwelt­bil­dungs- und For­schungs­ein­rich­tun­gen. Das FÖJ weckt Ver­ständ­nis für öko­lo­gi­sche Zusam­men­hän­ge, Freu­de an der Natur und die Bereit­schaft, sich für die Umwelt zu enga­gie­ren. In den 12 Mona­ten neh­men die jun­gen Men­schen an fünf ein­wö­chi­gen Semi­na­ren zum Erfah­rungs­aus­tausch, zur Umwelt­bil­dung und zur Unter­stüt­zung bei per­sön­li­chen Fra­gen zur Lebens- und Zukunfts­pla­nung teil. Die Frei­wil­li­gen erhal­ten Taschen­geld in Höhe von 200 Euro, Unter­kunft und Ver­pfle­gung wer­den beim Jugend­wald­heim Lau­en­stein gestellt.

Inter­es­sier­te kön­nen sich für das FÖJ-Jahr 2023/2024 mit Start am 1. Sep­tem­ber bewerben.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen, eine Liste mit den ver­füg­ba­ren Ein­satz­stel­len und dem Bewer­bungs­bo­gen sind unter www​.foej​-bay​ern​.de zu fin­den. Mehr Infos zum Jugend­wald­heim Lau­en­stein: https://​www​.aelf​-ck​.bay​ern​.de/​f​o​r​s​t​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​/​w​a​l​d​/​2​7​8​0​4​4​/​i​n​d​e​x​.​php.