50 Jahre ist es her, dass die Kollegen der Kulmbacher Stadtpolizei vom Rathaus aus auf Streife gegangen sind: Im Rahmen eines Empfangs erinnerten die ehemaligen Polizisten zusammen mit Oberbürgermeister Ingo Lehmann (hintere Reihe, 4. v. r. stehend) und Petra Arnold vom städtischen Ordnungsamt (hintere Reihe, 3. v. r. stehend) sowie Kulmbachs Polizeichef Peter Hübner (hintere Reihe, 2. v. l. stehend) und dessen Stellvertreter Klaus-Peter Lang (hintere Reihe, 2. v. r. stehend) an die Verstaatlichung der Stadtpolizei. Am 30. September 1972 war die Ära der Stadtpolizei im Kulmbacher Rathaus vorbei. Der Stadtrat hatte in einem Mehrheitsbeschluss den Weg für die Verstaatlichung freigemacht. Im Hintergrund ist eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1972 zu sehen. Sie zeigt die Kulmbacher Stadtpolizisten mit dem damaligen Oberbürgermeister Dr. Erich Stammberger (Bildquelle: Stadt Kulmbach).