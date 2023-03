Das Röthel­heim­bad ist in den Oster­fe­ri­en zu den nor­ma­len Zei­ten geöff­net. Nur an den Oster­ta­gen gel­ten ande­re Öff­nungs­zei­ten: Kar­frei­tag, 7. April und Kar­sams­tag, 8. April 2023 von 8 bis 18 Uhr, am Oster­sonn­tag, 9. April 2023 ist das Bad geschlos­sen und am Oster­mon­tag, 10. April 2023 wie­der von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Das West­bad ist am Kar­frei­tag 2023 von 10 bis 17 Uhr und am Kar­sams­tag von 10 bis 20 Uhr geöff­net, am Oster­sonn­tag bleibt auch das West­bad geschlos­sen. Am Oster­mon­tag ist es von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Die täg­li­chen Öff­nungs­zei­ten vom 3. bis zum 14. April 2023 (ohne das Oster­wo­chen­en­de) sind 10 bis 21 Uhr. Die Früh­schwimm­zei­ten am Mon­tag, Mitt­woch und Frei­tag ent­fal­len in den Ferien.