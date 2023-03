Eine Ein­füh­rung in die Voll­wert­er­näh­rung bie­tet die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main im Rah­men einer Ver­an­stal­tung mit der Refe­ren­tin Wal­traud Hart­mann am Diens­tag, 18. April 2023, an.

Vor allem das Früh­stück bringt Ener­gie und Lei­stungs­fä­hig­keit. Schon klei­ne Ergän­zun­gen oder Umstel­lun­gen der Mit­tags- und Abend­mahl­zeit lie­fern vie­le posi­ti­ve Nähr­stof­fe, die unser Kör­per braucht. Neben den Infor­ma­tio­nen über die ver­schie­de­nen Voll­wert­pro­duk­te gibt es eine Vor­füh­rung mit Verköstigung.

Beginn ist am Diens­tag, 18. April 2023, um 19 Uhr im Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus in Michel­au, Schney­er Stra­ße 19. Die Teil­neh­mer­ge­bühr beträgt zehn Euro zuzüg­lich Materialkosten.

Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on unter der Tele­fon­num­mer 09575/921455 oder per Mail: umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.