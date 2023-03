Pünkt­lich zum kalen­da­ri­schen Früh­lings­be­ginn wird in abseh­ba­rer Zeit kein Nacht­frost mehr erwar­tet. Grund genug für den Bau­hof, tätig zu wer­den: Seit dem letz­ten Wochen­en­de gibt es auf den Fried­hö­fen in der Markt­ge­mein­de wie­der Was­ser. Die Besu­cher kön­nen sich also an den öffent­li­chen Was­ser­häh­nen bedie­nen und so auch schon Früh­blü­her sowie alle ande­ren Pflan­zen auf den Grä­bern versorgen.

Eine Bau­stel­le sehen die Besu­cher der­zeit noch auf dem Fried­hof in Forth. Weil die alte Hecke teil­wei­se in Grä­ber hin­ein­ge­wach­sen war, wird sie durch eine schö­ne Zaun­an­la­ge ersetzt. Schon in eini­gen Wochen sol­len die Arbei­ten abge­schlos­sen sein.