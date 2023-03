Bay­reu­ther Mobi­li­täts­ta­ge mit Ver­kaufs­of­fe­nem Sonn­tag am 01. und 02. April 2023 in der Bay­reu­ther Innenstadt

Am ersten April­wo­chen­en­de ver­wan­delt sich die Bay­reu­ther Innen­stadt auch in die­sem Jahr wie­der in eine gro­ße Aus­stel­lungs­flä­che für vie­le ver­schie­de­ne Fort­be­we­gungs­mit­tel, wie Autos, E‑Mobilität, Fahr­rä­der und vie­les mehr. Die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH ver­an­stal­tet an die­sen bei­den Tagen wie­der die Bay­reu­ther Mobilitätstage.

Am Sams­tag, den 01. April von 10–18 Uhr und am Sonn­tag, den 02. April von 13–18 Uhr prä­sen­tie­ren loka­le und regio­na­le Aus­stel­ler die unzäh­li­gen Mög­lich­kei­ten der Mobi­li­tät in der Bay­reu­ther Innen­stadt. Alle Besu­che­rIn­nen sind herz­lich dazu ein­ge­la­den die ver­schie­den­sten Fort­be­we­gungs­mit­tel zu ent­decken, sich über die unter­schied­lich­sten Arten der Mobi­li­tät zu infor­mie­ren und man­che auch auszuprobieren.

Das The­ma Kli­ma und der damit ver­bun­de­ne Wan­del gewinnt zuneh­mend an Bedeu­tung in unse­rer Gesell­schaft. Wes­halb an den Mobi­li­täts­ta­gen nicht nur die Bay­reu­ther Auto­häu­ser ihre Ange­bots­pa­let­te mit Verbrenner‑, Was­ser­stoff­ver­bren­ner- und E‑Motor, sowie Hybrid­fahr­zeu­ge unter­schied­lich­ster Mar­ken anbie­ten, son­dern auch wei­te­re Bay­reu­ther Unter­neh­men über alter­na­ti­ve Fort­be­we­gungs­mit­tel, nach­hal­ti­ge Metho­den und Pro­jek­te informieren.

Die Aus­stel­le­rin­nen und Aus­stel­ler ste­hen an die­sen bei­den Tagen den Besu­che­rIn­nen an ihren Stän­den in der Innen­stadt bera­tend zur Sei­te und wer­den alle Fra­gen rund um das The­ma Mobi­li­tät ger­ne beant­wor­ten. Außer­dem wer­den an den Stän­den ver­schie­de­ne Aktio­nen, wie Gewinn­spie­le mit groß­ar­ti­gen Prei­sen, stattfinden.

Auch Kin­der kom­men an den Bay­reu­ther Mobi­li­täts­ta­gen nicht zu kurz: Am Info­stand zu den „Klei­nen Kli­ma­schüt­zern unter­wegs“ des Kli­ma­schutz­ma­nage­ments der Stadt Bay­reuth kann man zum Bei­spiel mit Hil­fe eines Par­cours aus bun­ten Fuß­spu­ren sei­nen eige­nen Res­sour­cen­ver­brauch mes­sen und es wer­den hilf­rei­che Tipps gege­ben, mit wel­chen ein­fa­chen Maß­nah­men man einen klei­nen Teil zu einem umwelt- und kli­ma­freund­li­che­ren Bay­reuth bei­tra­gen kann. Außer­dem gibt es dort für Kin­der ein Pup­pen­thea­ter, wor­in Kas­perl, Sep­pel und die „muh-sika­li­sche“ Kuh ihrem Freund Eis­bär hel­fen und so kind­ge­recht kli­ma­freund­li­che Mobi­li­tät ver­mit­telt wer­den soll.

Die Fir­ma Adap­tek wird an den Mobi­li­täts­ta­gen zwei Mikro­au­tos (Mopedau­tos) sowie Senio­ren­mo­bi­le, Rol­ler und einen für mobi­li­täts­ein­ge­schränk­te Men­schen umge­bau­ten Sprin­ter präsentieren.

Eben­falls ver­tre­ten sind an die­sem Wochen­en­de ver­schie­de­ne Fahr­rad­händ­ler, wie Mul­ti­cy­cle, Hoyer Bikes, Carry&Smile sowie die Bay­reu­ther Fahr­rad­mar­ke LINY, wel­che wirk­lich nach­hal­ti­ge Fahr­rä­der im Rah­men einer Kreis­lauf­wirt­schaft anbietet.

Alle Fra­gen rund um das The­ma „E‑Auto laden“ wer­den an den Info­stän­den der Bay­reu­ther eLa­de­infra­struk­tur und der Stadt­wer­ke Bay­reuth beantwortet.

An den Pro­mo­ti­ons­tän­den von agi­lis und VGN erhal­ten Inter­es­sen­ten jeg­li­che Infor­ma­tio­nen rund um die Fahrt mit Bus und Bahn (Fahr­plan, Tickets, Fahr­rad­mit­nah­me, etc.) sowie zu den Karrieremöglichkeiten.

Fol­gen­de Aus­stel­ler wer­den an die­sen bei­den Tagen sowohl ver­schie­de­ne Aktio­nen rund um das The­ma Mobi­li­tät durch­füh­ren als auch ihre Unter­neh­men und ihre Ange­bots­pa­let­te vor­stel­len: Reha Team Nord­bay­ern, TÜV SÜD, mei­au­do Car­Sha­ring, juni­ted­AU­TO­GLAS, Euro­nics XXL Bau­mann, ADFC und die Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt.

Unter­stützt wer­den die Bay­reu­ther Mobi­li­täts­ta­ge am Ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­tag von den Ein­zel­händ­lern und Gastro­no­men der Bay­reu­ther Innen­stadt sowie dem direkt angren­zen­den Rotmain-Center.

Am Sonn­tag kön­nen die Besu­che­rIn­nen zusätz­lich wie­der schö­ne Old­ti­mer in der Opern­stra­ße bestau­nen. Dort prä­sen­tie­ren unter ande­rem die Freun­de histo­ri­scher Fahr­zeu­ge ihre Oldies, aber auch pri­va­te Old­ti­mer-Besit­zer sind herz­lich will­kom­men ihre Fahr­zeu­ge mit auszustellen.

Eben­so fin­det an die­sem Tag erst­ma­lig vor der Rot­main­hal­le eine Gebrauch­trad­ver­stei­ge­rung (Fund­rä­der) in Zusam­men­ar­beit mit dem Fund­bü­ro Bay­reuth statt.

Erle­ben Sie mit der Fami­lie und Freun­den ein ereig­nis­rei­ches Wochen­en­de! Kom­men Sie vor­bei, genie­ßen Sie einen gemüt­li­chen vor­öster­li­chen Shop­ping­bum­mel, das viel­fäl­ti­ge gastro­no­mi­sche Ange­bot und las­sen Sie sich von tol­len Attrak­tio­nen über­ra­schen, wie zum Bei­spiel fla­nie­ren­den Oster­ha­sen und ande­ren Walking-Acts.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Bay­reu­ther Mobi­li­täts­ta­gen fin­den sie auf: https://​www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​w​e​i​t​e​r​e​-​f​e​s​t​e​/​m​o​b​i​l​i​t​a​e​t​s​t​a​ge/