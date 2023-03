1. Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift der öffent­li­chen Sit­zung vom 09.02.2023

Der Gemein­de­rat geneh­mig­te die Nie­der­schrift der öffent­li­chen Sit­zung vom 09. Febru­ar 2023.

2. Errich­ten einer Hof­über­da­chung auf dem Grund­stück Flur-Nr. 777/1, Lim­bach 64 a, Gemar­kung Pommersfelden

Der Gemein­de­rat der Gemein­de Pom­mers­fel­den nahm von dem Bau­vor­ha­ben „Errich­ten einer Hof­über­da­chung“ auf der Fl.-Nr. 777/1, Gemar­kung Pom­mers­fel­den, Lim­bach 64 a, 96178 Pom­mers­fel­den Kennt­nis und erteil­te das gemeind­li­che Einvernehmen.

3. Errich­tung eines Wohn­ge­bäu­des mit Dop­pel­ga­ra­ge auf dem Grund­stück Fl​.Nr. 202/3, Schön­born­stra­ße 12 a, Gemar­kung Pommersfelden

Der Gemein­de­rat nahm von dem Vor­ha­ben „Errich­tung eines Wohn­ge­bäu­des mit Dop­pel­ga­ra­ge“ auf dem Grund­stück Fl​.Nr. 202/3, Gemar­kung Pom­mers­fel­den, Schön­born­stra­ße 12 a 96178 Pom­mers­fel­den, Kenntnis.

Zu den erfor­der­li­chen Befrei­un­gen vom Bebau­ungs­plan „Schön­born­stra­ße“ hin­sicht­lich des Fen­ster­for­ma­tes (lie­gend anstatt der Fest­set­zung ste­hend und recht­eckig) und der Abmes­sung der Grenz­ga­ra­ge (9 m Tie­fe Bay­BO 2021 anstatt den 8 m Tie­fe Bay­BO 1997) wur­de das gemeind­li­che Ein­ver­neh­men erteilt.

4. För­de­rung der kom­mu­na­len Jugend­ar­beit in der Gemein­de Pom­mers­fel­den und inter­kom­mu­na­le Zusam­men­ar­beit im Bereich der gemeind­li­chen Jugendarbeit

Der Gemein­de­rat beauf­trag­te den Ersten Bür­ger­mei­ster die näch­sten Schrit­te hin zur kom­mu­na­len Jugend­ar­beit in Koope­ra­ti­on mit der Gemein­de Prie­sen­dorf zu ver­an­las­sen. Der Gemein­de­rat stimm­te der Kosten­über­nah­me gemäß der Erläu­te­rung im Sach­vor­trag zu.

5. Antrag auf Ver­eins­för­de­rung durch den Fische­rei­ver­ein Frens­dorf-Pom­mers­fel­den 1980 e.V.

Der Gemein­de­rat nahm von dem Antrag des Fische­rei­ver­ein Frens­dorf-Pom­mers­fel­den 1980 e. V., ver­tre­ten durch den 1. Vor­sit­zen­den Herrn Ger­hard Sailmann mit Schrei­ben vom 03.02.2023 auf Berück­sich­ti­gung sei­ner Ver­eins­ar­beit in der gemeind­li­chen Zuschuss­ver­ga­be der Gemein­de Pom­mers­fel­den Kennt­nis. Der Fische­rei­ver­ein soll in die För­der­li­ste der Gemein­de Pom­mers­fel­den auf­ge­nom­men wer­den. Für das Jahr 2022 wur­de ein För­der­be­trag in Höhe von 200,- Euro bewilligt.

6. Fort­schrei­bung des Teil­ka­pi­tels „Wind­ener­gie“ im Regio­nal­plan Oberfranken-West

Zum 01.02.2023 ist das soge­nann­te „Wind-an-Land­Ge­setz“ in Kraft getre­ten. Die wich­tig­ste Neu­re­ge­lung dar­in sind die Quo­ten für Wind­kraft­ge­bie­te, die jedes Bun­des­land erfül­len muss. Für Bay­ern lau­ten sie: 1,1 Pro­zent der Lan­des­flä­che bis 2027 und 1,8 Pro­zent der Flä­che bis Ende 2032. Das bedeu­tet, bis dahin muss etwa zwei­ein­halb Mal so viel Platz für Wind­rä­der reser­viert wer­den wie heu­te. Die Regio­na­len Pla­nungs­ver­bän­de müs­sen das Wind­kraft-Gesetz umset­zen. Zustän­dig sind die 18 regio­na­len Pla­nungs­ver­bän­de in Bay­ern, in denen Kom­mu­nen, Land­krei­se und die Bezirks­re­gie­run­gen ver­tre­ten sind. In der Gemein­de Pom­mers­fel­den ist noch kei­ne Flä­che als Vor­rang­ge­biet für den Bau von Wind­kraft­an­la­gen aus­ge­wie­sen. Die Gemein­de Pom­mers­fel­den gehört zum Regio­na­len Pla­nungs­ver­band Ober­fran­ken-West. Daher hat die Gemein­de von dort eine erste Poten­ti­al­ana­ly­se für das Gemein­de­ge­biet ange­for­dert. Auf die­ser Grund­la­ge kann nun das Gemein­de­ge­biet betrach­tet und etwa­ige Vor­schlä­ge für Vor­rang­ge­bie­te an den Regio­na­len Pla­nungs­ver­band über­mit­telt werden.

7. Teil­nah­me der Gemein­de Pom­mers­fel­den als Pilot­kom­mu­ne am Ver­fah­ren zum „Hoch­was­ser-Check Bayern“

Der Gemein­de­rat nahm von dem Ein­la­dungs­schrei­ben des Was­ser­wirt­schafts­amts Kro­nach vom 27.02.2023 zur Teil­nah­me als Pilot­kom­mu­ne am sog. „Hoch­was­ser­Check Bay­ern“ Kennt­nis. Der Teil­nah­me der Gemein­de Pom­mers­fel­den wur­de zuge­stimmt. Nach Durch­füh­rung die­ses „Hoch­was­ser-Checks“ und der ggf. erfolg­ten Ver­öf­fent­li­chung der sog. „Hin­weis­kar­te“ soll über die Teil­nah­me am Son­der­för­der­pro­gramm „Inte­gra­le Pla­nungs­kon­zep­te zum kom­mu­na­len Sturz­flut­ri­si­ko­ma­nage­ment “ ent­schie­den werden.

Aus dem Amts­blatt der Gemein­de Pom­mers­fel­den, https://​www​.pom​mers​fel​den​.de/​b​u​e​r​g​e​r​s​e​r​v​i​c​e​-​p​o​l​i​t​i​k​/​s​e​r​v​i​c​e​/​a​m​t​s​b​l​att