Kin­der- und Jugend­floh­markt der Stadt zieht wie­der zurück auf die Unte­re Brücke

Start der Floh­markt-Sai­son ist am 15.04. – Online Buchung ab 07.04. möglich

Der Kin­der- und Jugend­floh­markt in Bam­berg exi­stiert seit mitt­ler­wei­le knapp 45 Jah­ren und gehört damit zum läng­sten bestehen­den Ange­bot der Kom­mu­na­len Jugend­ar­beit in der Stadt. Auch nach so vie­len Jah­ren erfreut er sich anhal­ten­der Beliebtheit.

Eben­so lan­ge hat sich als Stand­ort die Unte­re Brücke eta­bliert, wo Kin­der ihre ein­sti­gen Lieb­lings­spiel­sa­chen selbst ver­kau­fen und ande­ren Kin­dern damit eine Freu­de berei­ten konn­ten. Nach­dem nun klar ist, dass es kei­ne Bewirt­schaf­tung der Unte­ren Brücke mehr geben wird, zieht der Floh­markt nach einem Jahr am Ade­naue­ru­fer wie­der zurück an sei­nen eta­blier­ten Stand­ort. Start der Sai­son wird der 15. April sein. „Es freut mich, dass wir in die­sem Jahr im April wie­der zurück auf die Unte­re Brücke zie­hen kön­nen“, äußert sich der Jugend­pfle­ger und Orga­ni­sa­tor Seba­sti­an Weh­ner zufrie­den über den Umzug.

Wie bereits im ver­gan­ge­nen Jahr kön­nen auch in die­sem Jahr die Stän­de über eine Online-Anmel­dung unter https://​www​.stadt​.bam​berg​.de/​K​i​n​d​e​r​-​u​n​d​-​J​u​g​e​n​d​f​l​o​h​m​a​rkt gebucht wer­den. Eine Buchung und eine Reser­vie­rung einer Stand­num­mer ist immer bereits ab Frei­tag eine Woche vor dem jewei­li­gen Ter­min mög­lich. Teil­neh­men kön­nen Kin­der und Jugend­li­che im Alter von sie­ben bis ein­schließ­lich 17 Jah­ren. Die Teil­nah­me ist wie immer kosten­los. Es dür­fen nur kind­ge­rech­te Waren ange­bo­ten wer­den und die Spiel­re­geln des Floh­mark­tes müs­sen beach­tet werden.

Der Floh­markt fin­det jähr­lich von April bis Okto­ber ein­mal im Monat sams­tags in der Zeit von 10.00 – 13.00 Uhr statt. Die jewei­li­gen reser­vier­ten Stand­num­mern sind ein­zu­hal­ten. Ein Auf­bau ist ab 9:30 Uhr mög­lich. Nicht beleg­te Plät­ze wer­den vor Ort ab 10:30 Uhr frei­ge­ge­ben. Wei­te­re Infos und Buchung unter https://​www​.stadt​.bam​berg​.de/​K​i​n​d​e​r​-​u​n​d​-​J​u​g​e​n​d​f​l​o​h​m​a​rkt.

Ter­mi­ne 2023:

15.04.2023 Anmel­dung ab 07.04

13.05.2023 Anmel­dung ab 05.05

17.06.2023 Anmel­dung ab 09.06

22.07.2023 Anmel­dung ab 14.07.

19.08.2023 Anmel­dung ab 11.08.

23.09.2023 Anmel­dung ab 15.09.

21.10.2023 Anmel­dung ab 13.10.