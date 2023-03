50 Jah­re Arbeits­ge­mein­schaft Histo­ri­sche Städte

Par­la­men­ta­ri­scher Abend zu Her­aus­for­de­run­gen der Innenstadtentwicklung

Im Jahr 2023 fei­ert die „Arbeits­ge­mein­schaft Histo­ri­sche Städ­te“ ihr 50jähriges Bestehen.

Um den beson­de­ren Anlass zu wür­di­gen, tra­fen sich die sechs Mit­glied­städ­te Bam­berg, Gör­litz, Lübeck, Mei­ßen, Regens­burg und Stral­sund jetzt in Ber­lin zu ihrer Früh­jahrs­ta­gung und begin­gen das Jubi­lä­um im Rah­men eines Par­la­men­ta­ri­schen Abends in der Ver­tre­tung des Frei­staa­tes Sach­sen beim Bund.

Ange­mes­sen zum Jubi­lä­um stand der direk­te Dia­log mit den Ver­ant­wor­tungs- und Ent­schei­dungs­trä­ge­rin­nen des Bun­des und der Län­der im Fokus des Tref­fens. Ziel ist es, auch in der bun­des­po­li­ti­schen Debat­te einen Appell zu for­mu­lie­ren – für eine wei­ter­füh­ren­de behut­sa­me und am Men­schen ori­en­tier­te Stadt­ent­wick­lung, für lebens­na­he Lösun­gen in Sachen Kli­ma­ge­rech­tig­keit und Mobi­li­täts­wen­de und nicht zuletzt für den Erhalt und die Pfle­ge der Bau­kul­tur als zen­tra­les Fun­da­ment für die Bewäl­ti­gung bestehen­der und zukünf­ti­ger Herausforderungen.

Dazu ver­ab­schie­de­ten die Mit­glieds­städ­te ihre „Ber­li­ner Erklä­rung zum 23. März 2023“. Neben Bekennt­nis­sen zu Kli­ma­ge­rech­tig­keit und Mobi­li­täts­wen­de ent­hält das Papier kon­kre­te For­de­run­gen an den Bund, wie eine grö­ße­re Fle­xi­bi­li­tät in Sachen Städ­te­bau­för­de­rung, einem ganz­heit­li­chen Bewusst­sein für bau­li­che The­men oder die Ein­däm­mung von Boden­spe­ku­la­ti­on, die Ent­wick­lungs­pro­zes­se viel zu oft ausbremsen.

Amts­trä­ge­rin­nen und Amts­trä­ger aus den Mit­glieds­städ­ten kamen im Rah­men des par­la­men­ta­ri­schen Abends unter ande­rem mit Bau­mi­ni­ste­rin Kla­ra Gey­witz und dem säch­si­schen Mini­ster­prä­si­den­ten Micha­el Kret­schmer zu eben die­sen The­men ins Gespräch.

„Die in der Arbeits­ge­mein­schaft ver­ein­ten histo­ri­schen Städ­te sind ganz beson­de­re Orte. Dank klu­ger und weit­sich­ti­ger Ent­schei­dun­gen und Inve­sti­tio­nen sind sie attrak­tiv für die dort leben­den Men­schen. Sie stif­ten Iden­ti­tät weit über die Stadt­gren­zen hin­aus. Und sie sind gleich­zei­tig Sehn­suchtsor­te für vie­le Tou­ri­sten aus dem In- und Aus­land. Sehr dank­bar bin ich dafür, dass vie­le wun­der­ba­re Orte nach dem Zusam­men­bruch der DDR geret­tet wor­den sind, dar­un­ter auch die bei­den säch­si­schen Städ­te Mei­ßen und Gör­litz. Es ist beein­druckend zu sehen, mit welch gro­ßem Enga­ge­ment dar­an gear­bei­tet wird, die­sen städ­te­bau­li­chen Schatz zu bewah­ren und wei­ter­zu­ent­wickeln.“, so der Ministerpräsident.

Histo­ri­sche Städ­te sind mehr als nur pit­to­res­ke Tou­ri­sten­ma­gne­te. Hier sind als erstes die Pro­ble­me der Zukunft zu spü­ren – Hit­zesom­mer, Hoch­was­ser, Struk­tur­wan­del, Ener­gie­kri­se… . Die Städ­te der AG sehen sich gleich­sam als Part­ner im Umgang mit die­sen Her­aus­for­de­run­gen, etwa durch nach­hal­ti­ge Quar­tiers- und Mobi­li­täts­lö­sun­gen und eine Rück­be­sin­nung auf eine sozi­al und öko­lo­gisch sinn­vol­le Wohn- und Baukultur.

Um hier­auf auf­merk­sam zu machen, haben die Mit­glie­der der AG Histo­ri­sche Städ­te eine Stu­die unter dem Titel: „Histo­ri­sche Städ­te im Kli­ma­wan­del – 50 Jah­re Arbeits­ge­mein­schaft Histo­ri­sche Städ­te“ her­aus­ge­ge­ben. Neben einer fach­li­chen Ein­ord­nung zu den The­men und Ent­wick­lun­gen der Stadt­er­neue­rung im Kon­text des Kli­ma­wan­dels, wer­den anhand von Best Prac­ti­ce Bei­spie­len aus den sechs Städ­ten Lösungs­an­sät­ze aufgezeigt.

Die Stu­die steht, eben­so wie die Ber­li­ner Erklä­rung, unter https://​www​.ag​-histo​ri​sche​-staed​te​.de/ zum Down­load bereit. Hier mel­den sich zudem die Ober­bür­ger­mei­ster und Bür­ger­mei­ster der Mit­glieds­städ­te in einem Video­a­pell zu Wort.

Hin­ter­grund zur „Arbeits­ge­mein­schaft Histo­ri­sche Städte“

Die „Arbeits­ge­mein­schaft Histo­ri­sche Städ­te“ wur­de im Jahr 1973 von den Städ­ten Bam­berg, Lübeck und Regens­burg gegrün­det, um sich mit Blick auf die Ent­wick­lung ihrer histo­ri­schen Alt­städ­te inten­siv mit dem Instru­men­ta­ri­um der Städ­te­bau­för­de­rung aus­ein­an­der zu setzen.

Zu die­ser Zeit nann­te sich die Arbeits­ge­mein­schaft noch „ARGE BaLü­Re“. Nach der Wie­der­ver­ei­ni­gung der bei­den deut­schen Staa­ten wur­de nach Part­nern in den neu­en Bun­des­län­dern gesucht, um für die Anlie­gen der Stadt­er­neue­rung eine noch brei­te­re Basis zu schaf­fen. Mit der Auf­nah­me von Gör­litz, Mei­ßen und Stral­sund im Jahr 1991 wur­de aus der „ARGE BaLü­Re“ die „Arbeits­ge­mein­schaft Histo­ri­sche Städte“.

Von Beginn an war es das Ziel, über einen all­ge­mei­nen Erfah­rungs­aus­tausch hin­aus gemein­sa­me Initia­ti­ven zur Erhal­tung der histo­ri­schen Städ­te zu ent­wickeln. In die­sem Sin­ne befasst sich die Arbeits­ge­mein­schaft mit allen The­men rund um die Sanie­rung histo­ri­scher und iden­ti­täts­stif­ten­der Struk­tu­ren. Dazu gehö­ren unter ande­rem die Anwen­dung der Gesetz­ge­bungs- und Pla­nungs­in­stru­men­te des Städtebauförderungsrechts.

Im direk­ten Kon­takt mit dem Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Ver­kehr, Bau und Stadt­ent­wick­lung wirk­te die Arbeits­ge­mein­schaft so auch bera­tend bei den Novel­lie­run­gen des Pla­nungs- und Bau­rech­tes mit. Wei­te­re Anlie­gen waren eine Begren­zung der Miet­prei­se in den Sanie­rungs­ge­bie­ten und die Aus­ein­an­der­set­zung mit der Auf­ga­be des Bau­ens in histo­ri­scher Umgebung.

Regel­mä­ßig ver­gibt die Arbeits­ge­mein­schaft alle vier Jah­re den Bau­her­ren­preis, der für her­aus­ra­gen­de Sanie­run­gen oder Neu­bau­ten im histo­ri­schen Stadt­kern in den Mit­glieds­städ­ten ver­lie­hen wird.

Aktu­el­le Schwer­punk­te der Arbeits­ge­mein­schaft sind: ? Histo­ri­sche Städ­te als Modell für die kli­ma­ge­rech­te Stadt der Zukunft ? die Mobi­li­täts­wen­de mit lebens­wer­ten Städ­ten ? die Städ­te­bau­för­de­rung als gesell­schaft­li­che Ver­ant­wor­tung ? die Pla­nungs­in­stru­men­te für die rea­len Her­aus­for­de­run­gen schär­fen und ? bau­kul­tu­rel­le Bil­dung und Aus­bil­dung unter­stüt­zen ? Bür­ger­be­tei­li­gung an Pla­nungs­pro­zes­sen Hier­bei wird nicht der Anspruch erho­ben, idyl­li­sche Bil­der von histo­ri­schen Städ­ten zu kon­ser­vie­ren. Ziel ist es, die Stadt mit all ihren Lei­stun­gen, Ange­bo­ten und bau­kul­tu­rel­len Wer­ten für Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner wie auch für Gäste leben­dig zu erhal­ten, unter den Anfor­de­run­gen der Zeit zu erneu­ern und für die Zukunft aufzustellen.

Die Arbeits­ge­mein­schaft Histo­ri­sche Städ­te sieht ihr Han­deln und Wir­ken nicht nur auf ihre Mit­glieds­städ­te beschränkt, son­dern stell­ver­tre­tend für vie­le histo­ri­sche Städ­te mit beein­drucken­den bau­kul­tu­rel­len Werten.

Und nicht zu ver­ges­sen: Vier der histo­ri­schen Innen­stadt­ker­ne sind bereits heu­te im 50. Jahr des Bestehens der AG als UNESCO Welt­erbe gewürdigt.