Der ehe­ma­li­ge Mili­tär­pfar­rer, Män­ner- und Pil­ger­seel­sor­ger starb im Alter von 76 Jahren

Das Erz­bis­tum Bam­berg trau­ert um den frü­he­ren Dom­vi­kar, Pil­ger- und Män­ner­seel­sor­ger sowie Direk­tor der Bil­dungs­häu­ser Vier­zehn­hei­li­gen, Mon­si­gno­re Wolf­gang Witz­gall. Er starb am 22. März 2023 im Alter von 76 Jah­ren in Lichtenfels.

Diö­ze­san­ad­mi­ni­stra­tor Weih­bi­schof Her­wig Gös­sl wür­dig­te den Ver­stor­be­nen als volks­na­hen Seelsorger:„Er hat­te immer ein offe­nes Ohr und ein wei­tes Herz. Beson­ders als geist­li­chen Beglei­ter von Wall­fahr­ten zum Bei­spiel nach Lour­des, Fati­ma oder Alt­öt­ting wer­den die Men­schen ihn in guter Erin­ne­rung behal­ten.“ Aber auch als Mili­tär­pfar­rer und Direk­tor der diö­ze­sa­nen Bil­dungs­häu­ser in Vier­zehn­heil­gen habe er blei­ben­de Spu­ren hinterlassen.

Witz­gall wur­de am 31. Mai 1946 in Schnecken­lo­he im Land­kreis Kro­nach gebo­ren und am 25. Juni 1972 zum Prie­ster geweiht. Nach sei­ner Kaplanszeit in Scheß­litz, wo er auch Deka­nats­ju­gend­seel­sor­ger war, wur­de er 1977 Kaplan in der Pfar­rei Nürn­berg St. Mar­tin. Von 1981 bis 1992 war er Mili­tär­pfar­rer in Ham­mel­burg. Am 1. Mai 1992 wur­de er Direk­tor der Bil­dungs­häu­ser Vier­zehn­hei­li­gen und auch Dom­vi­kar. 1999 wur­de er Män­ner­seel­sor­ger der Erz­diö­ze­se Bam­berg. 2001 ver­lieh Papst Johan­nes Paul II. ihm den Titel des Päpst­li­chen Kaplans (Mon­si­gno­re).

Zusätz­lich wur­de er 2012 Diö­ze­san­pil­ger­seel­sor­ger. Auch nach dem Ein­tritt in den Ruhe­stand 2017 blieb er Diö­ze­san­prä­ses der Män­ner­seel­sor­ge und half in der Seel­sor­ge sei­ner Hei­mat­pfar­rei mit. Sei­nen Ruhe­stand ver­brach­te er in sei­nem Geburts- und Hei­mat­ort Schnecken­lo­he. Im ver­gan­ge­nen Juni hat­te Witz­gall in Markt­graitz und Schnecken­lo­he sein gol­de­nes Prie­ster­ju­bi­lä­um gefeiert.

Das Requi­em mit anschlie­ßen­der Bei­set­zung fin­det statt am Frei­tag, 31. März 2023, um 13 Uhr in der Fili­al­kir­che Schnecken­lo­he St. Otto.