Bio­lo­gisch Gärt­nern bedeu­tet Natur pur – die Kräf­te der Natur nut­zen und den orga­ni­schen Kreis­lauf in den hei­mi­schen Bee­ten wie­der her­stel­len. Der Kurs rich­tet sich an Inter­es­sier­te, die die Grund­la­gen des bio­lo­gi­schen Gärt­nerns ler­nen und selbst umset­zen möch­ten. Simon Moser, einer der bei­den Gärt­ner der Soli­da­ri­schen Land­wirt­schaft Bam­berg, gibt sein gesam­mel­tes Know-How direkt auf dem Feld und in der Pra­xis wei­ter. Spe­zi­fi­sche Fra­gen und The­men der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer wer­den ger­ne auf­ge­grif­fen und umgesetzt.

Auf­grund der gro­ßen Nach­fra­ge für den Kurs „Bio­lo­gisch Gärt­nern“ im letz­ten Jahr hat der Bund Natur­schutz Bam­berg im Rah­men unse­res Pro­jekts „Vom Acker auf den Tel­ler“ auch in die­sem Jahr wie­der die Kurs­rei­he „Bio­lo­gisch Gärt­nern im Jah­res­ver­lauf“ mit dem Sola­wi-Gärt­ner Simon Moser orga­ni­siert. Es wer­den zwei Kur­se par­al­lel ange­bo­ten, Beginn ist jeweils um 17 Uhr.

Die zwei Kur­se unter­tei­len sich in je 4 Termine:

Start ist am Mitt­woch, den 19.04. bzw. 26.04. mit Beet­pla­nung, Boden­vor­be­rei­tung und Bepflanzung.

Am 17.05. bzw. 25.05. ste­hen bio­lo­gi­scher Pflan­zen­schutz, Mul­chen und der Anbau von Win­ter­ge­mü­se auf dem Plan.

Um Gar­ten­pfle­ge im Som­mer und Gründün­gung geht es am 12.07. bzw. 19.07.

Die Ern­te, das rich­ti­ge Lagern der Feld­früch­te, Gerä­te­pfle­ge und Pla­nung schlie­ßen den Kurs dann am 13.09. & 20.09. ab.

Es kann nur der gan­ze Kurs und nicht ein­zel­ne Ter­mi­ne gebucht werden.

Für jede Kurs­ein­heit sind 2 Stun­den geplant. Die Teilnehmer*innenzahl ist auf maxi­mal 12 begrenzt. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 30 Euro pro Per­son für den gan­zen Kurs.

Anmel­dung direkt beim Sola­wi-Gärt­ner Simon Moser, gartenkurs.​bamberg@​gmail.​com.

Für Rück­fra­gen:

BUND Natur­schutz in Bay­ern e.V., Kreis­grup­pe Bamberg

Tel. 0951 5190611

E‑Mail: bamberg@​bund-​naturschutz.​de