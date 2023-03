Wohn­zim­mer­ge­flü­ster mit Musik von & mit Wul­li & Son­ja: „Gast: Bernd Regenauer“

Wul­li & Son­ja laden ein… Ja wen denn? Und wie­so eigent­lich? Wul­li & Son­ja lie­ben und leben Musik und genau­so lie­ben sie es, mit Künst­ler­freun­den auf der Büh­ne zu ste­hen. Auch ger­ne mit Kol­le­gen aus völ­lig unter­schied­li­chen Gen­res. War­um? Weil es Spaß macht und vor allem für das Publi­kum über­ra­schend erfri­schend ist, Wul­li & Son­ja mit ande­ren Künst­lern auf der Büh­ne fusio­nie­ren zu sehen. „Wohn­zim­mer­ge­flü­ster“ ist eine neue span­nen­de Talk- und Musik­rei­he. Ganz zwang­los sitzt man zusam­men am Wohn­zim­mer­tisch, spricht über dies und das und irgend­wann wird dann zu den Instru­men­ten gegriffen.

Am 03.05.2023 um 19 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Hel­mut Schleich „Das kann man so nicht sagen.“

Ein neu­es Pro­gramm? Das kann man so nicht sagen. Hel­mut Schleich macht, was er will. Kein Abend gleicht dem ande­ren. Sein Vor­bild ist die Regie­rung. Und so sagt er sich: was küm­mert mich mein Geschwätz von gestern. Schließ­lich leben wir in einer Zeit, wo die Wirk­lich­keit das Kaba­rett Tag für Tag überbietet.

Am 04.05.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

HG. Butz­ko „Ach ja“

Weil HG. Butz­ko vor 25 Jah­ren anfing, Kaba­rett zu machen, wagt er jetzt einen Blick in die Mahn­be­schei­de des letz­ten Vier­tel­jahr­hun­derts und da zeigt sich: Es ist an der Zeit, Bilanz zu zie­hen und abzu­rech­nen mit den Trick­sern und Täu­schern, den Blin­den und Blen­dern, den Gewähl­ten und Wäh­lern, den Metz­gern und Käl­bern. Und des­we­gen beleuch­tet der Gel­sen­kir­che­ner Hirn­schritt­ma­cher des deut­schen Kaba­retts noch mal alle Lügen, Ver­tu­schun­gen und fal­schen Ver­spre­chun­gen der letz­ten 25 Jah­re aus Poli­tik, Wirt­schaft und Medi­en. Also nicht alle. Dann wür­de das Pro­gramm vier Tage dauern.

Am 05.05.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Ste­phan Bau­er: „Ehe­paa­re kom­men in den Him­mel – in der Höl­le waren sie schon“

Ste­phan Bau­ers neu­es Pro­gramm ist ein Licht­blick. Die aber­wit­zi­ge Ret­tung vor fal­schen Gen­der­idea­len, über­zo­ge­nen Glücks­vor­stel­lun­gen und Ori­en­tie­rungs­ver­lust, den die Moder­ne heu­te mit im Gepäck hat. Ein Mikro­fon, ein Bar­hocker und zwei Stun­den Poin­ten Schlag auf Schlag. Und für das Publi­kum zwei Stun­den Lachen ohne Atem­pau­se. Ganz der „gro­ße Bau­er“ eben.

Am 06.05.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Nepo Fitz „Eine Stun­de mit Nepo Fitz“

Nepo Fitz© for­te wur­de Ihnen per­sön­lich ver­schrie­ben. Die Behand­lung wird unter der Auf­sicht des ört­li­chen Spe­zia­li­sten für Ver­an­stal­tun­gen durch­ge­führt. Nepo Fitz© for­te wird zur Unter­hal­tung, Pro­vo­ka­ti­on und Irri­ta­ti­on ins­be­son­de­re voll­jäh­ri­gen bür­ger­li­chen Mit­te ange­wen­det. Nepo Fitz© for­te ver­bes­sert die Akti­vi­tät bestimm­ter Tei­le des Gehirns, die nicht aktiv genug sind. Nepo Fitz© for­te kann dabei hel­fen, Anfäl­lig­keit für Kli­schees, Hoff­nun­gen, Befürch­tun­gen oder vor­ur­teils­be­haf­te­te Über­zeu­gun­gen in bestimm­ten Lebens­be­rei­chen zu min­dern und Sie von mög­li­cher sub­jek­tiv emp­fun­de­ner Sinn­haf­tig­keit und Rele­vanz Ihrer Überzeugungen/​Urteile/​Exi­stenz teil­wei­se oder voll­stän­dig zu befrei­en. Der Wirk­stoff von Nepo Fitz© for­te ist LBn100 („lebens­be­ja­hend nega­tiv 100%“).

Am 11.05.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Clau­dia Bill „Ret­tung naht – Bill weiß Rat“

Ver­ges­sen Sie teu­re Lebens­be­ra­tun­gen und Psy­cho­the­ra­pien. Das lei­stet fort­an ein Kaba­rett­abend mit Clau­dia Bill. Gna­den­los durch­leuch­tet Clau­dia Bill die beque­men Nischen der Lan­ge­wei­le und Lebens­lü­gen, dringt in die letz­ten see­li­schen Reser­va­te ein. Sie erken­nen sich wie­der, aber erschrecken nicht mehr. Dann öff­net sie sich allen Suchen­den, prä­sen­tiert Lösun­gen bei Pro­ble­men zwi­schen Mann und Frau, mit bösen Nach­barn und Freun­den, bei Geld­an­la­gen und als Schnäpp­chen­jä­ger. Ihren star­ken Ret­tungs­arm kön­nen Sie nicht aus­schla­gen, son­dern ändern Ihr Leben von Stund an. Ret­tung naht. Die Son­ne geht auf und das Leben wird glück­lich, min­de­stens lustig.

Am 12.05.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Nils Hein­rich „Jun­ger Gebrauchter“

Der knud­de­li­ge Kaba­ret­tist, der vor 50 Jah­ren in einer ande­ren Welt zur Welt kam, sagt „Na, du altes Gerip­pe?!“ zu sei­ner zwei­ten Lebens­hälf­te. Innen drin ist er immer noch 25. Drau­ßen kriegt er jetzt Fal­ten am Hals. Er ist jetzt sein eige­nes For­schungs­ob­jekt. Inter­es­siert beob­ach­tet er, wie die ande­ren auch älter wer­den. „Als Auto wär ich ein jun­ger Gebrauch­ter.“ Das neue Pro­gramm von Nils Heinrich.

Am 13.05.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Robert Alan „Streu­ner – Solo“

Von sei­nen mitt­ler­wei­le 153 Solo­pro­gram­men ist „Streu­ner“ das Drit­te, wel­ches Robert Alan nun der Öffent­lich­keit prä­sen­tiert. Der ewi­ge Geheim­tipp der deut­schen Come­dy-Sze­ne, bricht auch hier wie­der mit allen gän­gi­gen Do’s und Don’ts der gepfleg­ten Abend­un­ter­hal­tung, um auch wei­ter­hin der ewi­ge Geheim­tipp der deut­schen Come­dy-Sze­ne zu blei­ben. „Streu­ner“ erzählt von skur­ri­len Begeg­nun­gen zu unchrist­li­chen Zei­ten in unchrist­li­chen Eta­blis­se­ments. Denn Robert Alan ist umtrie­big und unge­tauft. Sein Cre­do: Jede gute Geschich­te beginnt mit einer dum­men Idee.

Am 19.05.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Hein­rich del Core „Glück g ́habt!“

„GLÜCK g’habt!“ – hat Hein­rich Del Core in der letz­ten Zeit häu­fig – und genau das gibt er in sei­nem neu­en Pro­gramm zum Besten. Hein­rich Del Core nimmt uns erneut mit auf eine Rei­se durch den All­tag – abso­lut skur­ril, all­tags­taug­lich und irr­wit­zig zugleich. In sei­nem Hand­ge­päck hat er neue, herr­lich komi­sche Geschich­ten, unzäh­li­ge Lacher und eine Men­ge an Humor dabei …und sei­ne Schu­he! Sei­ne roten Schuhe!

Der hal­be Rest­ita­lie­ner ver­steht es mit sei­ner sym­pa­thi­schen, schwä­bi­schen Leich­tig­keit die All­tag­si­tua­tio­nen so detail­ge­treu wie­der­zu­ge­ben, dass das Publi­kum sofort in sei­nem Bann gezo­gen wird und sei­nem Charme nicht aus­kommt. Ein unver­gleich­li­cher Mix aus Situa­ti­ons­ko­mik, Cha­ris­ma und Sprach­witz. Mit Hein­rich Del Core tref­fen sich Ita­li­en, Deutsch­land, Come­dy und Kabarett.

Am 20.05.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Klaus Karl-Kraus „Ker­wa Gschmarri“

Was gibt’s denn Schö­ne­res, als auf anner Bier­bank unter einem Blät­ter­dach, vor aaner frisch eig­schen­da Maß Bier zu hoggn, und über Gott und die Welt zu schmarrn. Wenn’s sei muss, leffst mit der „Fämi­lie“ nu zu die Karus­sell: Des Fei­er­wehr­au­to auf’n Kin­der­ka­rus­sell gibt’s ja nu immer. Und dann hoggsd di end­li wid­der hi zu dei­ner Maß. Denkst zurück an dei­ne Ersch­te Brunft auf der Ker­wa. In sei­nem Kaba­rett-Pro­gramm „Ker­wa Gschmar­ri“ zeigt „KKK“ die Frän­ki­sche Ker­wa, wie Sie sie no nie gsehn ham!

Am 24.05.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

