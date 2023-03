Bernd Rege­nau­er „Das frän­ki­sche Seelenland“

Frän­ki­sche Hai­laids von am frän­ki­schen Dübb: ein spe­zi­el­ler ́best of Fran­co­nia ́-Abend mit fri­schen Aus­zü­gen aus Bernd Rege­nau­ers kaba­ret­ti­sti­schen Pro­gram­men, Thea­ter­stücken, Pres­se­ko­lum­nen, Radio- und Fern­seh­sen­dun­gen, sei­nem sub­jek­ti­ven Stadt­füh­rer ́Sati­ri­sches Hand­ge­päck Nürn­berg ́ und sei­nem mitt­ler­wei­le zum Best­sel­ler gewor­de­nen Lan­gen­scheidt-Sprach­füh­rer ́Frän­kisch für Anfän­ger ́.

Es gibt Bis­si­ges und Humo­ri­sti­sches, Zeit­kri­ti­sches und Zeit­lo­ses, Süf­fi­san­tes und Skur­ri­les zu ent­decken – der lusti­ge und listi­ge Den­ker ver­führt zum erhel­len­den Blick in die Regi­on und in die Abgrün­de frän­ki­scher See­len- und Gemüts­zu­stän­de. Ori­gi­nal regio­nal, pur und unplugged!

Am 10.06.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Uli Masuth „Lügen und ande­re Wahrheiten“

Der wahr­heits­lie­ben­de Mensch lügt. Und das nicht zu knapp. Je nach­dem, wel­chem Exper­ten man glau­ben darf, 25–200 Mal am Tag. Frei nach Prä­si­dent Gerald Ford könn­te man also sagen: Die Lüge ist der Kleb­stoff, der unse­re Gesell­schaft zusam­men­hält. Und das nicht nur im pri­va­ten, nein, auch im öffent­li­chen Leben. Selbst Pres­se­mel­dun­gen kom­men nicht ganz ohne aus. Drum heißt es ja auch im Volks­mund: Lügen, wie gedruckt. Weil es aber immer weni­ger Wahr­heit gibt, gibt es auch immer mehr Men­schen, die sich auf der Suche nach ihr ver­ir­ren. Und zwar ins Inter­net, wo sie – wie mei­stens – fün­dig wer­den. Denn tat­säch­lich wim­melt es da von Exper­ten, die im Besitz der Wahr­heit sind, sie also kei­nes­falls nur kurz gepach­tet haben. Kein Wun­der also, dass für Otto Nor­mal­ver­brau­cher kaum was davon übrig bleibt.

Ein Kaba­rett-Pro­gramm mit Musik, ohne Gesang, politisch.

Am 15.06.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Özgür Cebe „Frei!“

FREI! Ein gro­ßes Wort! Was bedeu­tet für uns FREI! sein? Wo fängt FREI! sein an und wo hört es auf? Die ver­gan­ge­ne Zeit hat uns gezeigt, dass von jetzt auf gleich alles anders sein kann und man, um zusam­men auf die­ser Welt zu leben, das per­sön­li­che FREI! sein ein­schrän­ken muss. FREI! sein bringt gro­ße Ver­ant­wor­tung und Her­aus­for­de­run­gen mit sich. Wir sehen Men­schen die FREI! sind. Manch­mal auch FREI! von Intel­li­genz. Das Schö­ne am Leben in einer Demo­kra­tie ist: Alle haben das Recht FREI! in ihrem Ego­is­mus zu sein. FREI! nach dem Mot­to: 1. „Die Gedan­ken sind frei“ 2. „Die Gedan­ken sind Brei“ Ver­än­de­rung bringt nicht immer das Beste der Mensch­heit zum Vor­schein! So oder so: Es wird Zeit gemein­sam den Ver­such zu star­ten wie­der FREI! zu sein. In sei­nem fünf­ten abend­fül­len­den Pro­gramm geht Özgür Cebe mit sei­nem Publi­kum auf die Suche nach Ant­wor­ten. Mit Witz, Sati­re und nicht immer schmerz­frei, legt er den Fin­ger in die Wun­de des Mensch seins. Sei­en Sie gemein­sam mit Özgür Cebe einen Abend lang FREI!

Am 16.06.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Wer­ner Koc­z­wa­ra „Am 8. Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“

Der Klas­si­ker des deut­schen Kaba­retts: Die­ses Pro­gramm erhielt die höch­ste Aus­zeich­nung, die das deut­sche Kaba­rett zu ver­ge­ben hat: Es ist mit einer Spiel­zeit von über 12 Jah­ren und mehr als 1000 Auf­füh­run­gen das meist gespiel­te Pro­gramm des deutsch­spra­chi­gen Kaba­retts. Der „Bon­ner Gene­rals­an­zei­ger“ spricht von einem „der besten Pro­gram­me des ver­gan­ge­nen Jahr­zehnts.“. Die FAZ urteilt: „Koc­z­wa­ra beweist in sei­nem rhe­to­risch bril­lan­ten Pro­gramm, womit wir es bei Geset­zen eigent­lich zu tun haben: näm­lich mit der komisch­sten aller Textgattungen.“

Am 17.06.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

ONKeL fISCH „Wahr­heit – die nack­te & die ungeschminkte“

In der gesam­ten Geschich­te der Mensch­heit ist nichts so umkämpft, wie die Wahr­heit. Gera­de wer in der Poli­tik die Mei­nungs­ho­heit oder das Nar­ra­tiv beherrscht, hat die Wahr­heit für sich gepach­tet. Und vie­le, die die Wahr­heit suchen, wol­len sie in Wahr­heit nicht wahr haben. Auf dem Pfad der sati­ri­schen Erleuch­tung schau­en Mar­kus Rie­din­ger und Adri­an Engels von ONKeL fISCH sogar hin­ter die Wahr­heit. Sub­jek­tiv, objek­tiv und Dativ. Haupt­sa­che tief. Und Lustig. Das ist die­Wahr­heit und nichts als die Wahr­heit – und gesun­gen und getanzt wird auch. Ein wah­res Vergnügen.

Am 18.06.2023 um 18 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Mat­thi­as Jung: „Erzie­hungs­sta­tus: Kom­pli­ziert! – Puber­tät im Anmarsch“

Wer hat Kin­der am Anfang der Puber­tät? Wer war selbst mal in der Puber­tät? Und wer ist der Mei­nung, dass die Puber­tät eines Man­nes nie­mals endet? Der ist rich­tig im Pro­gramm vom Mat­thi­as Jung, Deutsch­lands erfolg­reich­stem Fami­li­en- und Puber­täts­coach, Diplom-Päd­ago­ge, zwei­fa­chem Vater und SPIE­GEL Best­sel­ler Autor von „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Puber­tät übrig!“ Aber kei­ne Sor­ge: Mat­thi­as Jung kommt im vor­pu­ber­tä­ren Sturm der Gefüh­le den Erwach­se­nen und Eltern erneut zu Hil­fe. Er fin­det eine Balan­ce zwi­schen Lie­be, Gebor­gen­heit & Sta­bi­li­tät. Er möch­te aber auch Frei­hei­ten geben, um unse­re Kin­der auf dem Weg zu einem selbst­be­wuss­ten Jugend­li­chen zu unterstützen.

Am 22.06.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Mar­co Tschirp­ke „Empi­risch beleg­te Brötchen“

Ob Gedicht oder Kla­vier­lied – der Komi­ker Mar­co Tschirp­ke weiß sich kurz­zu­fas­sen. Gespickt mit Ver­wei­sen auf Kunst und Geschich­te, bedeu­tet ein Abend mit dem Gewin­ner des Deut­schen Klein­kunst­prei­ses 2018 vor allem ein intel­lek­tu­el­les Ver­gnü­gen. Wie er das Heu­te mit dem Gestern und das Hohe mit dem Tie­fen ver­quickt, das ist so unver­schämt lust­voll und unter­halt­sam, daß sein Publi­kum davon oft nicht genug bekom­men kann. Wobei auch die Küchen­ly­rik nicht zu kurz kommt. Kost­pro­be gefäl­lig? „FON­DUE – das meint: An run­den Tischen / Gemein­schaft­lich im Trü­ben fischen.“ Daß Tschirp­ke zugleich als einer der gewief­te­sten Pia­nist sei­ner Bran­che gilt, ver­dankt er einer Spiel­freu­de, die ihn oft zu hals­bre­che­ri­schen Manö­vern ver­führt. Sein letz­ter Gedicht­band „Früh­ling, Som­mer, Herbst und Gün­ther“ (2015) avan­cier­te zum Spiegelbestseller.

Am 24.06.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Fol­som Pro­i­son Band „Hom­mage to Cash & Countrymusic“

Die Fol­som Pri­son Band erin­nert an den legen­dä­ren John­ny Cash und setzt fort, was Cash einst schuf. Eine Hom­mage zu Ehren des Königs der Coun­try-Music mit Hits und Rari­tä­ten, bei der die Spur von anfäng­li­chem Mate­ri­al bis zu den spä­ten Ame­ri­can Recor­dings reicht. Doch in die­sem Pro­gramm steckt mehr: Auf­ge­baut um die Songs von JR Cash, wel­che knapp die Hälf­te des viel­fäl­ti­gen Pro­gramms ein­neh­men, fin­det sich zudem Mate­ri­al sei­ner Weg­ge­fähr­ten und derer, die den „King of Coun­try“ beein­flusst haben: Wil­lie Nel­son fehlt dabei eben­so wenig wie Hank Wil­liams, Elvis Pres­ley oder Bud­dy Holly.

Gefühl­voll inter­pre­tiert Roman Hof­bau­er mit sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Stim­me die unsterb­li­chen Songs der Legen­de Cash, unter­legt durch den stamp­fen­den Rhyth­mus der Aku­stik-Gitar­re. Musi­ka­lisch in Sze­ne gesetzt wird der Sound durch den Coun­try-Spe­zia­li­sten Josef Baum­gart­ner. Ein Abend mit der Fol­som Pri­son Band heißt tief ein­tau­chen in eine ande­re Welt, in den Süd­we­sten der USA und einer musi­ka­li­schen Zeit­rei­se zu den Wur­zeln der Coun­try­mu­sic zu fol­gen und dabei auf gute alte Bekann­te zu tref­fen. Und das Gan­ze in ent­spann­ter Konzertatmosphäre.

Am 29.06.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Max Bei­er „Love & Order“

Die Welt gerät aus den Fugen, es regie­ren Hab­gier, Hass und Schei­dungs­rich­ter, glo­ba­le Bezie­hungs­kri­sen und ero­ti­sche Stel­lungs­krie­ge bedro­hen den Welt­frie­den. War­um gibt‘s Lie­ben­de so sel­ten als Paar? Was ist des Putins Kern? Ist die Ampel ein flot­ter Drei­er oder ein­fach nur ein Ver­kehrs­hin­der­nis? Wie­viel Sinn ist noch kei­ne Kri­se? Die orga­ni­sier­te Fami­li­en­ban­den­kri­mi­na­li­tät ist ein lan­ges Wort, aber ein ern­stes Pro­blem. Aber nun ist Ret­tung nah: Max Bei­er, der Jäger des ver­lo­re­nen Schat­zis, ver­haf­tet Her­zens­ver­bre­cher und Lie­bes­tö­ter, kurz­um: Max Bei­er sorgt für Love & Order.

Ein Kaba­rett­pro­gramm für alle, die nicht nur Schen­kel klop­fen, son­dern gern mal ihr Gehirn ent­pfrop­fen. Max Bei­er lässt Ihre Syn­ap­sen jap­sen und Ihr Zwerch­fell plat­zen, intel­li­gent, vir­tu­os, rasant, roman­tisch, sau­ko­misch, sehr beweg­lich und erstaun­lich erbau­lich. Hin­ge­hen! Denn: Der Hahn ist tot, es lebe das Huhn. Love and Order is all you need.

Am 30.06.2023 um 20 Uhr im fif­ty-fif­ty Erlangen.

Kar­ten für die Ver­an­stal­tun­gen gibt es an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len, tele­fo­nisch unter 09131–24855 oder online unter www​.thea​ter​fif​ty​fif​ty​.de.